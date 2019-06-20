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Aydın'da çiftçiler buldu! Dünyanın en güçlüsü

Aydın Efeler'de, dünyanın en güçlü ve nadir bulunan hayvan türlerinden olan gergedan böceği bulundu.

20 Haziran 2019 Perşembe 14:43
Aydın'da çiftçiler buldu! Dünyanın en güçlüsü

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Tepecik Mahallesi’nde çalışırken nadir olarak bulunan ve ağırlıklarının 30 katını taşıdığı belirtilen dünyanın en güçlü böceği olan gergedan böceği ile karşılaştıklarını söyleyen Fatih Koca ve Sedat Demir,“Latince adı ‘Oryctes Nasicornis’ olan gergedan böceklerinin, çok nadir bulunduğunu öğrendik. Böcek gerçekten dikkat çekiciydi. Sürekli kırsal kesimlerde çalışıyoruz. İlk defa böyle bir böcekle karşılaştım” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 14:43
  1. Aydın
  2. Efeler ilçesi
  3. Gergedan böceği
  4. dünyanın en güçlü böceği

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