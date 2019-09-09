Aydın’da CHP’nin 96.yılı kutlandı Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl ve Efeler İlçe örgütlerinin düzenlediği törende CHP’nin 96.

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl ve Efeler İlçe örgütlerinin düzenlediği törende CHP’nin 96. yıl dönümü kutlandı.

Partililer ile birlikte gerçekleşen törenlerde konuşan CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Benim iki büyük eserim vardır. Birincisi Türkiye Cumhuriyeti, diğeri ise Cumhuriyet Halk Partisi” sözlerini hatırlattı. CHP’nin kuruluşundan itibaren tarihçesini anlatan Mersin, “Partimiz ilkeleriyle her zaman halkın yanında yer almıştır” dedi. Mersin, bundan sonra da halk için hizmeti sürdüreceklerini kaydetti, törene katılanlara teşekkür etti.

Atatürk Kent Meydanı’ndaki törene Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Belediye Meclis Üyeleri, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, Kadın ve Gençlik Kolları İl Yöneticileri ile Efeler İlçe yöneticileri katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.