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Aktüel Aydın'da bir genç balık tutmak isterken düştüğü gölette kayboldu
Aktüel

Aydın'da bir genç balık tutmak isterken düştüğü gölette kayboldu

Yeniakit Publisher
2020-09-01 23:43:48 -
Aydın'da bir genç balık tutmak isterken düştüğü gölette kayboldu

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde balık tutmak isterken gölete düşen genç, suda kayboldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinden iki arkadaşıyla balık tutmak için Yukarı Kayacık Mahallesi'ndeki Erengediği Göleti'ne giden Birkan Çınarlıdere (23), balık tutmaya çalıştığı sırada ayağının kayması sonucu gölete düştü.

Arkadaşları, Çınarlıdere'nin gözden kaybolması üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Gölet kıyısında arama çalışması başlatılırken su altı ekipleri de destek için bölgeye yönlendirildi.

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