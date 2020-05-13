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Aktüel

Aydın'da bir evin yıkılan bacası Vefa Sosyal Destek Grubu üyesince onarıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-13 13:57:55 -
Aydın'da bir evin yıkılan bacası Vefa Sosyal Destek Grubu üyesince onarıldı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde bir evin yıkılan bacası, Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi tarafından yenilendi.

Alınan bilgiye göre, Moralı Mahallesi'nde yaşayan Ömer Sezer'in (69) evinin bacası şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı.

Yağmurda evinin su almaya başlamasıyla çaresiz kalan Sezer, Germencik Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yardım istedi.

Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, aynı mahalledeki caminin imam hatibi Recep German'a evin bacasının tamir edilmesi yönünde talimat verdi.

Bunun üzerine German, evin çatısına çıkarak bacayı tamir etti.

Germen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 yıldır mahallede görevli olduğunu ve yardıma ihtiyaç duyanlara destek vermeye çalıştığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev yaptığını dile getiren Germen, "Hangi konuda kimin neye ihtiyacı varsa yardımlarına koşuyorum. Ömer amcamızın da evinin bacalarının yıkıldığını, içeri su aldığını öğrendik. Kaymakamımızın talimatıyla tamiratını yaptım." dedi.

Sezer de rüzgar nedeniyle yıkılan bacadan evine su girdiğini, tamiratla bu sorunun çözüldüğünü belirtti.


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