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Aktüel

Aydın’da başıboş köpekler çobanların korkulu rüyası oldu

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Doğanbey köyü yakınlarında başıboş dolaşan köpekler, koyun sürelerine saldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 10:15:57 -
Aydın’da başıboş köpekler çobanların korkulu rüyası oldu

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Doğanbey köyü yakınlarında başıboş dolaşan köpekler, koyun sürelerine saldırdı. Olayda çok sayıda koyun telef olurken, çobanlar “Eskiden kurtlardan korkardık. Şimdi sayıları her geçen gün artan başıboş köpekler sürülerimize saldırmaya başladı” diye konuştular.


Edinilen bilgiye göre; sabaha karşı topluca bölgeye gelen köpekler köyde çobanlık yapan Ali Karasu, Erkan Turgutlu ve İbrahim Selçuk’un sürülerine saldırdı. Bir anda onlarca köpeğin saldırısına uğrayan koyun sürüsündeki birçok koyun telef olurken, 12 baş koyun da yaralandı. Çobanların müdahalesi sonucu köpekler bölgeyi terk ederken, çobanlar yetkililerden yardım istedi.


Köy muhtarı Serdar Sarıkurt, başıboş köpeklerin ciddi sıkıntı oluşturmaya başladığını belirterek “Maalesef dün gece köyümüzde bulunan koyunlarımıza başıboş köpeklerce saldırı oldu. Çok sayıda koyun telef oldu, 12 adet koyunda da ciddi yaralanmalar oldu. Mal sahibi kardeşlerimize geçmiş olsun ama ciddi sorun olmaya başlayan başıboş köpeklere karşı bir önlem alınmasını istiyoruz” dedi.

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