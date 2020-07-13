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Aydın'da askeri kışlanın duvarını çarparak yıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-13 13:17:12 -
Aydın'da askeri kışlanın duvarını çarparak yıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde askeri kışlanın duvarını çarparak yıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O.A. yönetimindeki 34 AGD 466 plakalı otomobil, Söke-Milas kara yolu Sanayi Kavşağı'nda yoldan çıkarak 11'inci Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı ve Garnizon Komutanlığı binasının bahçe duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle duvarın bir bölümü yıkılırken, sürücü yaralandı.

Sürücü haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araç ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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