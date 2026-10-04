  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gözleri var görmez kulakları var duymaz! Özgür Özel yeni yalanını Artvin'de patlattı Özlem Çelik’in ölüm sebebi propofol çıktı 5 şüpheliden 1’i tutuklandı Başörtüsü yasağı konsolosluk önünde tel’in edildi Can Azerbaycan’a 28 Şubat gelmesin! ABD’nin peşine takılmanın bedeli ağır oldu: Avrupa’nın gazı kaçtı Şüpheli Özbaran’ın ikametinden bir servet çıktı: Avrolar, dolarlar külçe külçe altınlar! Batı taklitçiliği aileyi çözüyor! Kendi medeni kanunumuzu kendimiz inşa edelim Netanyahu’nun canı can onlarınki patlıcan! Siyonist müzakereciden olay itiraf Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST kuşağına övgü: Türkiye'nin geleceği emin ellerde Küsbeci çifti İmar işlerinde rüşvet çarkı kurmuş: Parayı çiçeklerle birlikte vazonun içine bırak! Gezi zekalılar iyi izlesin! Fransız polisinden liseliyi boğma girişimi
Yerel Aydın’da apartmana yayılan duman tahliyeye yol açtı: 5 kişi etkilendi
Yerel

Aydın’da apartmana yayılan duman tahliyeye yol açtı: 5 kişi etkilendi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Aydın’da apartmana yayılan duman tahliyeye yol açtı: 5 kişi etkilendi

Efeler ilçesinde 9 katlı apartmanın ikinci katında çıkan yangında mahsur kalan bina sakinlerini itfaiye ekipleri tahliye etti. Dumandan etkilenen 5 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi’nde bir dairede başlayan yangının dumanı apartmanın içine yayıldı. Adnan Menderes Bulvarı’ndaki 9 katlı binada saat 00.40 sıralarında çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi gönderildi.

Yangın, saat 00.40 sıralarında Umurlu Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda bulunan 9 katlı binanın ikinci katındaki dairede çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede büyürken, duman binanın içerisine yayıldı.

MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Apartmanda mahsur kalan vatandaşlar, ekiplerin çalışmasıyla tahliye edilirken, 5 bina sakininin dumandan etkilendiği öğrenildi. Dumandan etkilenen vatandaşların bazıları ambulansta sağlık kontrolünden geçirilirken, bazılarının ise çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi. İtfaiye ekipleri dairede çıkan yangını söndürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23