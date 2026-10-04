Aydın’da apartmana yayılan duman tahliyeye yol açtı: 5 kişi etkilendi
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Efeler ilçesinde 9 katlı apartmanın ikinci katında çıkan yangında mahsur kalan bina sakinlerini itfaiye ekipleri tahliye etti. Dumandan etkilenen 5 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.
Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi’nde bir dairede başlayan yangının dumanı apartmanın içine yayıldı. Adnan Menderes Bulvarı’ndaki 9 katlı binada saat 00.40 sıralarında çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi gönderildi.
Yangın, saat 00.40 sıralarında Umurlu Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda bulunan 9 katlı binanın ikinci katındaki dairede çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede büyürken, duman binanın içerisine yayıldı.
MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Apartmanda mahsur kalan vatandaşlar, ekiplerin çalışmasıyla tahliye edilirken, 5 bina sakininin dumandan etkilendiği öğrenildi. Dumandan etkilenen vatandaşların bazıları ambulansta sağlık kontrolünden geçirilirken, bazılarının ise çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi. İtfaiye ekipleri dairede çıkan yangını söndürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.