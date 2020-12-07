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Aktüel Aydın'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 3 kişi tutuklandı
Aktüel

Aydın'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 3 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 19:16:20 -
Aydın'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 3 kişi tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'da 4 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Efeler ilçesi Zafer Mahallesi'nde silahlı yaralama olayıyla ilgili yakalanan 3 zanlı, işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Şüphelilerden Ali D. (55) ile oğulları Batuhan D. (26) ve Doğan Can D. (29) hakimlikçe tutuklandı.

Aralarında borç meselesi olduğu iddia edilen iki kişi dün tartışmış, silahlı kavgaya dönüşen olayda 4 kişi yaralanmıştı.


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