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Aydın’da 30 gıda işletmesine 275 bin lira ceza kesildi

Aydın’da Temmuz ayı içerisinde yapılan gıda denetimlerinde 2 bin 434 gıda işletmesi denetlenirken, mevzuata uygun olmayan 30 işletmeye 275 bin 077 TL ceza uygulandı.

16 Ağustos 2019 Cuma 09:49
Aydın’da 30 gıda işletmesine 275 bin lira ceza kesildi

Aydın’da Temmuz ayı içerisinde yapılan gıda denetimlerinde 2 bin 434 gıda işletmesi denetlenirken, mevzuata uygun olmayan 30 işletmeye 275 bin 077 TL ceza uygulandı.


Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Temmuz ayında gıda üretim yerlerine 215 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 2 bin 219 adet olmak üzere toplam; 2 bin 434 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme vesaireye istinaden il genelinde toplam 57 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 30 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 275 bin 077 TL cezai işlem uygulanmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Temmuz ayı içerisinde 119 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 845 bin 597,53 kilogram kuru incir, 33 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 426 bin 083,93 kilogram muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam 152 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 1 milyon 271 bin 681,46 kilogram gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir. ALO Gıda 174 hattına, Temmuz ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 37 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 41 adet, üretim yeri ile ilgili 5 adet olmak üzeretoplam 83 adet şikâyet gelmiştir. Şikayetlerle ilgili olarak 59 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığımızın GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)’ne kaydedilmektedir.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 190 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir” denildi.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 09:49
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