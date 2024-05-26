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Yerel Aydın’da 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yerel

Aydın’da 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2024-05-26 10:34:00 - 2024-05-26 10:38:30
Aydın’da 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’da, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde üç farklı operasyonda Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kuşadası ilçesi açıklarında üç farklı operasyonda can salı ve lastik botlar içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-108) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen toplam 30 düzensiz göçmen (beraberinde 36 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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