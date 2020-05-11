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Aktüel

Aydın'da 3 ev karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-11 22:49:31 -
Aydın'da 3 ev karantinaya alındı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bir mahalledeki 3 ev karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Yazıkent Mahallesi'nde bir evde yaşayan kadında Kovid-19 testi pozitif çıktı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kadının temasta bulunduğu 13 kişiyi tespit etti.

Bu kişilerin yaşadığı 3 ev karantinaya alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahalle girişinde güvenlik önlemi alarak vatandaşların ateş ölçümünü yaptı.

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