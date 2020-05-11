Aydın'da 3 ev karantinaya alındı
AYDIN (AA) - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bir mahalledeki 3 ev karantinaya alındı.
Alınan bilgiye göre, Yazıkent Mahallesi'nde bir evde yaşayan kadında Kovid-19 testi pozitif çıktı.
İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kadının temasta bulunduğu 13 kişiyi tespit etti.
Bu kişilerin yaşadığı 3 ev karantinaya alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahalle girişinde güvenlik önlemi alarak vatandaşların ateş ölçümünü yaptı.