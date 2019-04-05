Aydın'da 28 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 28 yabancı uyruklu göçmen gözetim altına alındı.05 Nisan 2019 Cuma 15:50
Aydın’da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Manastır Koyu ile Tekağaç mevkisinde bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu ihbarı üzerine eş zamanlı operasyon yaptı.
Operasyonda Suriye ve Filistin uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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