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Aydın'da 100 kiloya yakın sucuğa el konuldu

Aydın Nazilli'de sahte etiket kullanılan 100 kiloya yakın sucuğa el kondu.

03 Kasım 2018 Cumartesi 18:57
Aydın'da 100 kiloya yakın sucuğa el konuldu

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir işletmede, başka firmaya ait lisans etiketlerinin kullanıldığı gerekçesiyle yaklaşık 100 kilo sucuğa yetkililerce el konuldu.

Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün Altıntaş Mahallesi Kestane Camisi arkasında bulunan ve sucuk satışı yapılan bir iş yerine baskın yaptı. İşletmede, kutuların içinde kendi markası dışındaki firmalara ait lisanslı etiketler bulundu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaptığı incelemede, yabancı firmalara ait olan, etiketlenmiş sucuklara el koydu. 100 kiloya yakın sucuğa el konulduğu belirtildi. İşletme sahibi hakkında, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında işlem yapıldı. İşletme sorumlusu ve çalışanı, ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Sucuklardan incelenmek üzere bir miktar numune alınırken, diğerlerinin imha edileceği belirtildi.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 18:57
  1. Aydın
  2. Nazilli
  3. Kaçak sucuk
  4. Sahte etiket
  5. Sucuklara el kondu

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