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Aktüel Aydın'da 10 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerine HES kodu zorunluluğu getirildi
Aktüel

Aydın'da 10 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerine HES kodu zorunluluğu getirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-04 15:02:36 -
Aydın'da 10 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerine HES kodu zorunluluğu getirildi

AYDIN (AA) - Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 10 ve üzeri sayıda çalışanı olan iş yerleri için "HES kodu alma" zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

Vali Aksoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede hastalık tanısı konulmuş ya da temaslı kişilerin toplumdan izole edilmesinin, üzerinde durulması gereken en önemli hususlardan biri olduğunu hatırlattı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararını paylaşan Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Bu doğrultuda bulaşma riskinin azaltılması ve hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı durumdaki kişilerin tespit edilerek izolasyona tabi tutulmalarının temin edilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığınca 'Hayat Eve Sığar' (HES) uygulaması geliştirilmiştir. İzolasyon kurallarını ihlallere karşı daha etkin mücadele edebilmek açısından 10 ve üzeri çalışanı olan iş yerleri için HES kodu alma zorunluluğu getirilmesi kararlaştırılmıştır. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır."


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