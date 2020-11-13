Aydın: Yılın ilk yarısı ekonomi politikasını koronavirüs belirledi

Aydın, “Beklentimiz, makro dengelerin sağlıklı olarak kurulması, bilançoda TL’nin payının artışını destekleyecek şekilde TL tasarruf araçlarının özendirilmesi ve bu sayede Merkez Bankası fonlamasına daha az ihtiyaç duyulacak bir finansman yapısına ulaşılmasıdır” dedi. Dengeleri bozmayacak bir döviz arzına ihtiyaç duyulduğunu ifade eden TBB Başkanı Aydın, “Artması muhtemel kamu borçlanma ihtiyacının ekonominin ihtiyaç duyacağı kredi büyümesine baskısının sınırlı kalacağı politikaların uygulanması ile daha sürdürülebilir bir büyüme menziline gireceğimizi düşünüyoruz” görüşlerini dile getirdi. Aydın, “Bu zorlu dönemde ülkemizde ekonomik faaliyetin sürdürülmesini ve normalleşmeye geçişin desteklenmesini teminen bankalarımız gayretli şekilde ve paydaşlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edecektir” değerlendirmesinde bulundu.

“TL Çok önemli sinyaller verdi”

Zirvesi kapsamında “Bankacılık 2021 Ajandası” başlıklı panelde konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise Türk lirasının yeniden finansman anlamında önem kazandığını belirtti. Arslar, “Fonlama tarafına baktığımız zaman özellikle mevduat tarafında yabancı paraya eğilim hala devam ediyor. Burada Türk lirasına olan güvenin yeniden hep birlikte tesis edilmesi gerekiyor. Türk lirasındaki son gelişmeler de değerlemenin yeniden ivme kazanacağı noktasında çok önemli sinyaller verdi. Biz buna inanıyoruz” yorumunu yaptı. Bankacılık sektöründeki beklentilere değinen Arslan, “Orta ve uzun döneme baktığımız zaman sektörümüz gerçekten çok güçlü ve ekonomik büyümenin, ekonomik güvenliğin de sigortalarından biridir. Elbette ki bankacılık sektörünün dışındaki finansman imkanlarında da sermaye piyasaları başta olmak üzere gelişmeler olması gerekiyor. Biz bu noktada elimizden geleni yaptığımızı düşünüyoruz” dedi.