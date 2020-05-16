Aydın ve çevresine ‘Ani sıcaklık artışı’ uyarısı

Uzun zamandır mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığı bu yıl ani bir artışla birden mevsim normalleri üzerine yükseldi. Uzmanlar özellikle kronik hastalığı olan ve 65 yaş üzerindeki vatandaşların ani ısı artışına karşı dikkatli olmalarını istedi.

Bahar aylarından yaza geçerken aniden artan sıcaklıklarla birlikte birçok kişinin önlemsiz sıcağa ve güneşe maruz kalabildiğini belirten uzmanlar, böyle günlerde vücudun ısı dengesini sağlamak için kalbin daha fazla çalıştığını bu nedenle de sıcak sebebiyle kalp rahatsızlıkları baş gösterebildiğini belirttiler.

“Sağlıklı kişiler de rahatsızlanabilir”

Hafta sonu sıcaklıkların iyice artacağını belirten Aydın Sağlık Müdürlüğü yetkilileri Özellikle Aydın ve çevresinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek ve ani yükseliş gösterecek olan hava sıcaklığının sadece hipertansiyon ve kalp hastalarını değil, sağlıklı kişileri de olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

“Kronik rahatsızlığı ve yaşlı olanlar değil herkes dikkat etmeli”

Kalp krizinin en önemli tetikleyicilerinden birinin sıcak ve nemli hava olduğunu belirten Aydın İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri "Havaların aniden ısınmasıyla kişide ani kan basıncı düşüşü ya da yükselmesi olabilir. Kalp ve damar hastalarında, yaşlılarda bu ani değişimler kalp krizi ile sonuçlanabilir. Aynı risk gençler için de geçerlidir, güneşe uzun süre maruz kalmak, susuz kalmak, koruyucu giysi, şapka kullanmamak güneş çarpmasına neden olabilir ve herkes için risk oluşturabilir" diyerek içinde bulunduğumuz şu günlerde herkesin daha dikkatli olmasını tavsiye ettiler.