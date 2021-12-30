Aydın ve çağdaş mıydın sen? Enver Aysever 3 buçuk saat sonra uyandı

AK Parti'ye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olan azılı düşmanlığıyla tanınan muhalefet yandaşı Enver Aysever, yaptığı yazım hatasıyla olay oldu.

Solcu, aydın ve çağdaş geçinen Ensever Aysever, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Alev Coşkun ve yakın çevresinde ideolojik ortakları aşırı milletçi bir çizgi yarattılar ve bayağı başarılı oldular. Nasıl Can Dündar ve sonrada liberal çizgi tamamen yanlışsa, bu günde Alev ve tayfasının çizgisi yanlıştır."

Bağlaç olan de-da'nın ayrı yazılacağını akıl edemeyen Aysever, yaptığı yazım hatasını ancak 3 buçuk saat sonra fark edebildi.