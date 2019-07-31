Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,56-13,00 TL’den işlem gördü.31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:09
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,56-13,00 TL’den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,56 TL en çok 13,00 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 25,00 TL en çok 25,00 TL.
YORUM YAZ