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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,56-13,00 TL’den işlem gördü.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:09
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,56-13,00 TL’den işlem gördü.


Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,56 TL en çok 13,00 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 25,00 TL en çok 25,00 TL.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:09
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