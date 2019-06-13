Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında siyah salamura zeytinin kilogramı 10,12-15,39 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,12 TL en çok 15,39 TL ve Sıra Buğday, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,00 TL en çok 1,41 TL.