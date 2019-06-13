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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında siyah salamura zeytinin kilogramı 10,12-15,39 TL aralığında işlem gördü.

13 Haziran 2019 Perşembe 10:09
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında siyah salamura zeytinin kilogramı 10,12-15,39 TL aralığında işlem gördü.


Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,12 TL en çok 15,39 TL ve Sıra Buğday, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1,00 TL en çok 1,41 TL.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:09
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