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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,00-14,00 TL aralığında işlem gördü.

28 Mayıs 2019 Salı 14:17
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,00-14,00 TL aralığında işlem gördü.


Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 14,00 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 15,81 TL en çok 32,00 TL.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 14:17
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