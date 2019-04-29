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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,15-15,70 TL aralığında işlem gördü.

29 Nisan 2019 Pazartesi 10:04
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,15-15,70 TL aralığında işlem gördü.


Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,15 TL en çok 15,70 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,00 TL en çok 25,00 TL.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 10:04
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