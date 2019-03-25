Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında siyah salamura zeytinin kilogramı 4,25-9,00 TL aralığında işlem gördü.25 Mart 2019 Pazartesi 09:39
Aydın Ticaret Borsasında siyah salamura zeytinin kilogramı 4,25-9,00 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 23,75 TL en çok 23,75 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,25 TL en çok 9,00 TL ve Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 16,50 TL en çok 16,50 TL.
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