Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında siyah salamura zeytinin kilogramı 4,25-9,00 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 23,75 TL en çok 23,75 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,25 TL en çok 9,00 TL ve Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 16,50 TL en çok 16,50 TL.