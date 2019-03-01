0553 313 94 23

Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,50-14,60 TL aralığında işlem gördü.

01 Mart 2019 Cuma 09:53
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,50-14,60 TL aralığında işlem gördü.


Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,50 TL en çok 14,60 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 20,00 TL en çok 20,00 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,50 TL en çok 4,50 TL.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 09:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolar ne kadar? Dolar TL bugün 1 Mart 2019 dolar kuru son durum
    1. Dolar ne kadar? Dolar TL bugün 1 Mart..
    2. Bebek arabası çalan hırsız yakalandı
    3. Beytüşşbap’ta kartpostallık görüntüler..
    4. "Karadeniz'de taşkınlara köklü bir..
    5. Ryan Donk geri sayıma geçti! 2 maç kaldı
    6. Beşiktaş, Kayseri deplasmanında
    7. Başkan Alıcık; “Halkımızla el ele, hep..
    8. Talasgücü 2 haftalık galibiyet..
    9. Hepsiburada ve Meizu'dan telefon ve..
    10. İstanbul Ticaret Odası, Turkiye İmalat..
    11. ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
    12. Kış aylarında oto yıkama sektörü durgun
    13. Tütün denetçilerine eğitim
    14. Silifke’de Adli Kolluk Koordinasyon..
    15. Kaş düşüklüğü yorgun ifade gösteriyor
    16. Türk Halk Müziği Yarışması’nın..
    17. Demiryolu işçilerinin zorlu kış mesaisi
    18. Kayseri’de evlenmelerde %3,6 azalma,..
    19. Çaldıkları kabloyu eritmek isteyen iki..
    20. O ülke yardım istedi! 25 saat içinde..
    21. ‘Aksu’da Damlalar Pamukta Birleşiyor’..
    22. Gebelikte plasenta yapışmasına dikkat
    23. Gaziantep'teki trafik kazası
    24. ESİAD'da isim değişikliği
    25. Esed'den Zarif'e davet!
    26. İtfaiye merkezi yakınlarında çıkan..
    27. Uluslararası alüminyum birliklerinden..
    28. Sağlık lisesinde okuyan öğrencilere..
    29. Büyüksimitci: “İhracatta Türkiye’de..
    30. Doktoru darp eden gencin ailesi konuştu
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi