Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,50-14,60 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,50 TL en çok 14,60 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 20,00 TL en çok 20,00 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,50 TL en çok 4,50 TL.