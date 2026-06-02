Aydın Söke'de 'Beyaz Altın' mesaisi

Türkiye'nin önde gelen tarım havzalarından biri olan Aydın'da, yöre halkı tarafından "beyaz altın" olarak adlandırılan pamuk için yeni üretim sezonu mesaisi tüm hızıyla devam ediyor. İl genelinde toplam 3 bin 659 çiftçi, 325 bin dekarlık devasa bir alanda pamuk tarımına mesai harcarken, üretimin kalbi konumundaki Söke ilçesinde ise bin 515 üretici 164 bin dekar alanda bu stratejik ürüne hayat veriyor. Sezon hazırlıkları çerçevesinde, Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret tescili alarak kalitesini uluslararası alanda da kanıtlamış olan Söke pamuğunun ekildiği tarlalarda kapsamlı saha kontrolleri gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince sahada bizzat yürütülen çalışmalarda, pamuk bitkisinin güncel gelişim evreleri fenolojik olarak gözlemlendi ve üretim sürecinin sağlıklı ilerleyişine dair detaylı değerlendirmeler yapıldı. Yapılan bilgilendirmelerde, Söke Ovası'nın bereketli topraklarında özenle yetiştirilen ve kalitesiyle fark yaratan bu eşsiz pamuğun, hem bölge ekonomisinin kalkınmasına hem de Türkiye'nin genel tarımsal gücüne sağladığı muazzam katkının altı çizildi.