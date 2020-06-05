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Aktüel

Aydın polisi motosiklet şebekesini çökertti

Aydın’da çeşitli tarihlerde piyasa değeri 180 bin TL olan 6 adet motosikleti çalan şebeke polisin yaptığı operasyonla çökertildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 17:09:14 -
Aydın polisi motosiklet şebekesini çökertti

Aydın’da çeşitli tarihlerde piyasa değeri 180 bin TL olan 6 adet motosikleti çalan şebeke polisin yaptığı operasyonla çökertildi. Operasyonda yakalan lüks motosiklet hırsızı üç kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre; Aydın’da çeşitli tarihlerde meydana gelen 6 adet lüks motosiklet hırsızlığı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheli Y.T., D.K. ve F.K. isimli kişiler Söke ilçesi ve İzmir’de yakalanarak gözaltına alındı. Toplam piyasa değeri 180 bin lira olan 6 adet motosiklet bulunarak, sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Şüpheliler alınan ifadelerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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