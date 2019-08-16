Aydın MHP; “İkizdere Barajını, Türk milleti yapmıştır"

AYDIN (İHA) – MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Aydın’da baraj yapımı ile ilgili tartışmalara; ““İkizdere Barajını, Türk milleti yapmıştır" diye cevap verdi.

Aydın’da tartışma konusu olan barajı kimin yaptığı polemiğiyle ilgili açıklama yapan Burak Pehlivan, “Son günlerde hemşehrilerimin gündeminde olan İkizdere Barajı ile ilgili açıklamaları MHP İl Başkanlığımız dikkatli şekilde takip etmiş, kimlerin;Türk Milletinin vekıymetli yürekli efe hemşehrilerimin vergileri ile yapılan yatırımları,sahiplenmeye kalktığını, yapay zeka çağındaüzülerek takip etmiştir.

Kamu yatırımları anlık, günlük hesaplarla değil, en kısa beş yıllık planlar ile yapılmaktadır.Yaptığımız çalışmalar sonucunda; İkizdere Barajının DSİ tarafından yapıldığı ortaya çıkmıştır. Su, kaynak ve havza etütleri, ana planlar, istimlak işlemleri ve bedellerinin ödenmesi, İkizdere Köyünün konutlarının , mezarlığın yapımı ve taşınması, su arıtma tesisleri, isale borularının yapımı ve baraj açılışının DSİ tarafından yapıldığı görülmüştür.

Malefes; anlık rüzgarla ekin savurma gayretinde olanların, Büyükşehir Belediye Başkanını yanlış bilgilendirildiğini düşünmek istiyoruz. Sayın başkan yıllarca DSİ’de çalışmış yetkin meclis üyelerimizden konu hakkında bilgi alabilirdi. Siyaset etiğimiz ve yarım asırlık siyasi kültürümüz ile daima hemşehrilerimizin yanında olduk , olmaya da devam edeceğiz. Yapılan yatırımları ve hizmetlerin bedeli aziz Türk Milleti, kahraman efe torunu hemşehrilerim tarafından ödenmektedir.

MHP;cennet Aydın’ımızın, kıymetli hemşehrilerimin hak ve hukukunu her şeyin üstünde tutmaya devam edecektir. Hemşehrilerimi, Efe kahvesi eşliğinde her vakit ağırlamaya ve kentimiz ile ilgili önerilerini dinlemeye bekliyorum” dedi.