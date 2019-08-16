0553 313 94 23

Aydın MHP; “İkizdere Barajını, Türk milleti yapmıştır"

AYDIN (İHA) – MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Aydın’da baraj yapımı ile ilgili tartışmalara; ““İkizdere Barajını, Türk milleti yapmıştır" diye cevap verdi.

16 Ağustos 2019 Cuma 09:22
Aydın MHP; “İkizdere Barajını, Türk milleti yapmıştır"

AYDIN (İHA) – MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Aydın’da baraj yapımı ile ilgili tartışmalara; ““İkizdere Barajını, Türk milleti yapmıştır" diye cevap verdi.


Aydın’da tartışma konusu olan barajı kimin yaptığı polemiğiyle ilgili açıklama yapan Burak Pehlivan, “Son günlerde hemşehrilerimin gündeminde olan İkizdere Barajı ile ilgili açıklamaları MHP İl Başkanlığımız dikkatli şekilde takip etmiş, kimlerin;Türk Milletinin vekıymetli yürekli efe hemşehrilerimin vergileri ile yapılan yatırımları,sahiplenmeye kalktığını, yapay zeka çağındaüzülerek takip etmiştir.


Kamu yatırımları anlık, günlük hesaplarla değil, en kısa beş yıllık planlar ile yapılmaktadır.Yaptığımız çalışmalar sonucunda; İkizdere Barajının DSİ tarafından yapıldığı ortaya çıkmıştır. Su, kaynak ve havza etütleri, ana planlar, istimlak işlemleri ve bedellerinin ödenmesi, İkizdere Köyünün konutlarının , mezarlığın yapımı ve taşınması, su arıtma tesisleri, isale borularının yapımı ve baraj açılışının DSİ tarafından yapıldığı görülmüştür.


Malefes; anlık rüzgarla ekin savurma gayretinde olanların, Büyükşehir Belediye Başkanını yanlış bilgilendirildiğini düşünmek istiyoruz. Sayın başkan yıllarca DSİ’de çalışmış yetkin meclis üyelerimizden konu hakkında bilgi alabilirdi. Siyaset etiğimiz ve yarım asırlık siyasi kültürümüz ile daima hemşehrilerimizin yanında olduk , olmaya da devam edeceğiz. Yapılan yatırımları ve hizmetlerin bedeli aziz Türk Milleti, kahraman efe torunu hemşehrilerim tarafından ödenmektedir.


MHP;cennet Aydın’ımızın, kıymetli hemşehrilerimin hak ve hukukunu her şeyin üstünde tutmaya devam edecektir. Hemşehrilerimi, Efe kahvesi eşliğinde her vakit ağırlamaya ve kentimiz ile ilgili önerilerini dinlemeye bekliyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 09:22
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çiftlikte yangın çıktı, koyunlar telef olmaktan kurtarıldı
    1. Çiftlikte yangın çıktı, koyunlar telef..
    2. Horma Kanyonu'nu 15 bin kişi ziyaret..
    3. Kendini bilmez Youtuber’a tepki yağdı!
    4. Haziranda sanayi üretimi azaldı
    5. Türk Telekom’un yerli yapay zeka..
    6. 111 kilo 820 gram eroin ele geçirildi
    7. Sanayi üretimi Haziran’da azaldı
    8. Vampire Facelift uygulamasıyla genç..
    9. Aksaray’da otomobil şarampole..
    10. Dışişleri Bakanlığı'ndan terör devleti..
    11. Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
    12. (Özel) Avcılar’da kaldırıma çıkan araç..
    13. BDDK'dan kredi işlemlerine ilişkin..
    14. Yerli yapay zekâ çözümleriyle fiberde..
    15. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2..
    16. Kraliçe inciri üreticinin yüzünü..
    17. Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü..
    18. Aksaray’da minibüs ile kamyon..
    19. (Özel) ‘Asrın felaketi’nin izleri..
    20. Türk yönetmen Güney, ABD’de Hollywood..
    21. 5 şehre yeni Milli Eğitim Müdürü atandı
    22. Sudan'da aşırı yağmurlar yüzünden 46..
    23. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer..
    24. İHA'lar tespit etti! Efeler imha etti
    25. Başkan Geylani, içme suyu..
    26. Eş mezara, koca cezaevine
    27. Bayburt’ta kavurucu sıcaklar
    28. Denizli'de kaplumbağayı kurtarmak..
    29. Prag'ın hocasından Abdulkadir itirafı
    30. (Özel) Kirazlı köylüleri isyan etti:..
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    CHP'de sular durulmuyor! Parti binasında içki ve seks iddiası!
    CHP'de sular durulmuyor! Parti binasında içki ve seks iddiası!
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler