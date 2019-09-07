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Aydın MHP; “CHP, terör destekçileriyle birlikteyken, Kılıçdaroğlu’nun ziyaretini manidar buluyoruz”

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan “Büyük Türk Atatürk komutasında Aydın’ımızın yiğit efelerinin tarihe not düştüğü bu anlamlı günde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nunkentimizi ziyaretinin, CHP’nin terör destekçileri ve sözcüleri ile birlikte olduğu günlerde olmasını zamanlama açısından manidar buluyoruz” dedi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 09:45
Aydın MHP; “CHP, terör destekçileriyle birlikteyken, Kılıçdaroğlu’nun ziyaretini manidar buluyoruz”

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan “Büyük Türk Atatürk komutasında Aydın’ımızın yiğit efelerinin tarihe not düştüğü bu anlamlı günde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nunkentimizi ziyaretinin, CHP’nin terör destekçileri ve sözcüleri ile birlikte olduğu günlerde olmasını zamanlama açısından manidar buluyoruz” dedi.


MHP’li Pehlivan, yaptığı açıklamada; “Cennet Aydın’ımızın Yunanlılar tarafından işgal edilmesinin ardından Aydınlı hemşehrilerimiz ve yiğit efelerimizin birlikte Malgaç Baskını ile başlayan kurtuluş mücadelesi nihayet 7 Eylül 1922’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk Ordumuz ile zafere ulaşmıştır. Büyük Türk Atatürk komutasında Aydın’ımızın yiğit efelerinin tarihe not düştüğü bu anlamlı günde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nunkentimizi ziyaretinin, CHP’nin terör destekçileri ve sözcüleri ile birlikte olduğu günlerde olmasını zamanlama açısından manidar buluyoruz.


Türk milletimizin vicdanları önünde Diyarbakır’dasergilenen terör seviciliğinden sonra kahraman efeler diyarında, bu güzel günde yapılan ziyaretin milli samimiyetsizlik olduğu açıktır.


Milli şuur yüklü, efeler yuvası Aydın kentimizdeki mitingin benzerini, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde, bir tarafında Özlem Çerçioğlu ve Ekrem İmamoğludiğer tarafında Diyarbakır’da evlatları bebek katili PKK terör örgütüdağa kaçırılan gözü yaşlı anaları alarak yapmasını;PKK’yı ve tüm terör örgütlerini lanetleyip kandırılan gençlerinailelerine teslim edilmesi yönünde çağrıda bulunmaya, terörü lanetleyip, Pençe Harekatı ve Kıran Operasyonu’ndan dolayı kahraman Mehmetçiğe başarılar dilemesini bekliyoruz.


Dönemin vatan hainlerine, Türk vatanını bölme gayretlerine, Türkçe dışında dil sevdasına düşenlere haddini bildiren büyük Atatürk önderliğindeki Türk milletinin; tarihi tekerrür ettirmek isteyenlere, tarihi dersler vereceğini de belirtmek isterim. Türk milletinin güçlü geleceğini ve lider ülke olma iradesini; hiçbir güç mani olamayacak, hainlerin planları hayalin ötesine geçemeyecektir.


Bunun teminatı da cumhur ittifakı ile milli duruşunu gösteren Türk milletimizdir.


Bu güzel günde;Büyük Türk Atatürk komutasında Aydın’ın kurtuluşunda büyük kahramanlık gösteren yiğit efelerimize,kahpe Yunan tarafından işgal sırasında şehit edilen hemşehrilerimize Allah’tan rahmet diliyor, güzel Aydın’ımızın Kurtuluş Bayramını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 09:45
  1. sergi

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