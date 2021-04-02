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Gündem Aydın Kuyucak Kaymakamı ölü bulundu!
Gündem

Aydın Kuyucak Kaymakamı ölü bulundu!

Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt'un ateşli silah yaralanması sonucu Didim'de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 22:51:00 - 2021-04-02 23:38:54
Aydın Kuyucak Kaymakamı ölü bulundu!

Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaymakamın ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kuyucak Kaymakamı ölü bulundu

Aydın'ın Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu. Ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Kaymakam Kurt’un ölümü ile ilgili soruşturma başlatılırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma başlattı.

Kaymakam Yılmaz Kurt kimdir?

1976 yılında Trabzon/Çaykara'da doğdu. 2001 yılında Kırklareli Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği Mesleğine intisap etti. Bu dönemde; Tokat/Almus, Niksar ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. İngiltere'de bir yıl yabancı dil eğitimi aldı. 2005 tarihinde Ordu/Çatalpınar kaymakamı olarak atanan Kurt, müteakiben Erzincan/Kemaliye, Rize/Hemşin Kaymakamlığı, Hakkari Vali Yardımcılığı, Erzurum/Tortum Kaymakamlığı, Artvin Vali Yardımcılığı, Giresun/Eynesil Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 2018 yılında Aydın/Kuyucak Kaymakamlığına atanmış olup, 17 Eylül 2018 tarihinde Kuyucak’ta göreve başladı.

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