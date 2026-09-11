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Yerel Aydın Kuşadası'nda göçmen kaçakçılığı soruşturmasında 4 şüpheli daha tutuklandı
Yerel

Aydın Kuşadası'nda göçmen kaçakçılığı soruşturmasında 4 şüpheli daha tutuklandı

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Aydın Kuşadası'nda göçmen kaçakçılığı soruşturmasında 4 şüpheli daha tutuklandı

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada, 20 Ağustos'taki olayla bağlantısı belirlenen Y.T., K.G., C.Ç. ve H.B.Ü. cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 4 şüpheli daha yakalanarak tutuklandı.

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Soruşturma, 20 Ağustos 2026'da meydana gelen göçmen kaçakçılığı olayına dayanıyor. Olayla ilgili A.A. ve M.N.J. isimli şüpheliler 21 Ağustos'ta yakalanmış, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantısı bulunduğu tespit edilen Y.T., K.G., C.Ç. ve H.B.Ü. isimli 4 şüphelinin daha kimliklerini belirledi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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