Aydın kestanesi AB tescilinde son aşamada

ANKARA (AA) - AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan, Türkiye'nin milli değerleri niteliğindeki coğrafi işaretlerin dünyada da tanınırlığının artırılması için çalıştıklarını belirterek, "Ülkemizin tescilli coğrafi işareti Aydın kestanesi, Avrupa Birliği'nde (AB) tescil edilmek üzere son aşamaya geldi. İtiraz süreci tamamlanan başvuru; Antep baklavası, Malatya kayısısı, Aydın incirinden sonra AB'de tescilli 4'üncü coğrafi işaretimiz olacak." dedi

Asan, AA muhabirine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı TÜRKPATENT'in, Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerinin hem yurt içinde hem de yurt dışında tescillenmesi için aktif olarak faaliyette bulunduğunu söyledi.

TÜRKPATENT'in, bu ayın başına kadar 519 ürüne "coğrafi işaret" onayı verdiğini ve 595 ürünün tescili için de değerlendirmelerin devam ettiğini aktaran Asan, yakın zamanda Kadirli turpuna Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verildiğini bildirdi.

Asan, sınai mülkiyet alanında Türkiye'de farkındalığın arttığını ve artık her yörenin kendi ürününe sahip çıkmak için çalıştığını ifade ederek, "Ülkemizin her şehrinin kendine özel birçok ürünü var. Biz bu değerleri korumak için her zaman elimizden geleni yapıyoruz. Şehirlerle özdeşleşen bu ürünlerin ekonomiye ve dünyaya kazandırılması için çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

- Milas zeytinyağı da tescil yolunda

Her yörenin kültürüyle özdeşleşen bu ürünlerin korunmasının önemine dikkati çeken Asan, yöresel ürünlerin coğrafi işaret alarak ekonomiye katkı vermesi gerektiğini dile getirdi.

Coğrafi işaretlerin milli değerler olduğunu vurgulayan Asan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu anlamda ülkemizin değerlerinin dünyada tanınması için var gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle ülkemizin tescilli coğrafi işareti Aydın kestanesi, AB'de tescil edilmek üzere son aşamaya geldi. İtiraz süreci tamamlanan başvuru; Antep baklavası, Malatya kayısısı, Aydın incirinden sonra AB'de tescilli 4'üncü coğrafi işaretimiz olacak. AB'de ülkemizin 18 ürününün daha tescillenmesi için başvurumuz var. Bunlardan Milas zeytinyağının da tescillenmesi süreci kasımda tamamlanacak. Ülkemize ve şehirlerimize kimlik veren, şehirlerimize ayrıcalıklar sunan her ürün coğrafi işaret alanında tescillenerek koruma altına alınmış oluyor. Bu anlamda üreticiler ve tüketiciler de sahte ürünlerden zarar görmemiş oluyor."

Asan, bu süreçte kurumun AB'de işlemleri devam eden başvurularda aktif rol aldığını, bu sebeple başvuru süreçlerinin de oldukça hızlandığını anlattı.

Habip Asan, AB'de tescillenmesi için başvuru yapılan 20 coğrafi işareti şöyle sıraladı:

"Milas zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Gemlik zeytini, Aydın kestanesi, Maraş tarhanası, Çağlayancerit cevizi, Maraş çöreği, Antakya künefesi, Giresun tombul fındığı, Antep lahmacunu, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Bayramiç beyazı, Antep fıstığı, Kayseri mantısı, Kayseri pastırması, Kayseri sucuğu, Taşköprü sarımsağı, İnegöl köfte, Afyon pastırması, Afyon sucuğu."