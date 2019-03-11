0553 313 94 23

Aydın İŞKUR’dan kursa katılan 300 kişiyi iş sahibi yapacak

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Aydın İl Müdürlüğü, 300 kişilik istihdam garantili meslek edindirme kursları düzenleyecek.

11 Mart 2019 Pazartesi 11:34
Aydın İŞKUR’dan kursa katılan 300 kişiyi iş sahibi yapacak

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Aydın İl Müdürlüğü, 300 kişilik istihdam garantili meslek edindirme kursları düzenleyecek.


Aydın İŞKUR’dan yapılan açıklamada; “Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile 32 Net Bilgi Teknolojileri işbirliğinde istihdam garantili mesleki eğitim kursları düzenlenecektir. Toplamda 300 kişinin katılacağı kursların 3 etapta düzenlenmesi planlanmaktadır. Kişiler öncelikle İŞKUR kapsamında istihdam garantili mesleki eğitim kursuna katılacak olup, kurs bitiminden sonra ise ilgili firmada istihdam edilecektir. İlk etapta 100 kişiye yönelik olarak düzenlenmesi planlanan kursların görüşmeleri çarşamba günü yapılacaktır. Görüşmelerin yer ve saat bilgisi kişilere İŞKUR tarafından SMS ile bildirilecektir. Bu yüzden kişilerin İŞKUR İl Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir” denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayıp yaşlı adamın cansız bedenine canlı yayında ulaşıldı
    1. Kayıp yaşlı adamın cansız bedenine..
    2. "Ülkemizin hızlı bir kalkınma sürecine..
    3. "Digital Human" kitabının yazarı Chris..
    4. Emniyet Müdürü Aktaş: Adana’da..
    5. Başkan Erdoğan Şırnak'ta konuşuyor
    6. Galatasaray- Antayaspor maçının VAR’ı..
    7. Garip’in çilesi duyarlı vatandaşla bitti
    8. Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa..
    9. Gaziantepliler baharı THM konseriyle..
    10. "İslam Dünyası Gençlik Başkenti"..
    11. Rektör Akgül: “İstiklal Marşımız çetin..
    12. Tolga'nın kadro dışı kalma nedeni..
    13. Buğday ve un üretiminde söz Türkiye’nin
    14. Eski Hacettepe Üniversitesi Rektörü..
    15. İsmet Özel, kalp krizi geçirdi
    16. "Turizmi 81 ile yayan çalışmalar..
    17. Cezayirli hakimlerden seçim denetimine..
    18. Devlet televizyonu duyurdu! Hasarsız..
    19. Antalya'da ormanlık alanda ceset..
    20. Topçam Gölü turizmin yeni gözdesi
    21. "Tekrar pozitif bir büyüme dönemine..
    22. Serbest piyasada altın fiyatları
    23. Ordu Çocuk Kütüphanesi Mayıs’ta açılıyor
    24. Yıllıklandırılmış cari açık yaklaşık 9..
    25. Manisa’dan ’İstiklal de istikbal de..
    26. Tepebaşı’nda Topluma Hizmet..
    27. Hırsızlık çetesi çökertildi
    28. Kızıldere 1 Jeotermal Enerji..
    29. Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi..
    30. 2019 INAS Kayak Dünya Şampiyonası’nda..
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde