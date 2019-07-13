Aydın Gülan kimdir? Mehmet Şevket Eygi’nin kedisini kim sahiplendi?

Mehmet Şevket Eygi, şeker ve böbrek yetmezliğinden dolayı bir süredir tedavi gördüğü Eyüp Alibey hastanesinde vefa etti. Eygi'nin vefatı sonrası vasiyeti olan kedisinin akıbeti merak edilmişti. Merhum Mehmet Şevket Eygi’nin gözü gibi baktığı ve sahiplenenin büyük bir sevaba gireceğini açıkladığı kediyi Eygi’nin vefatında yanında bulunan Prof. Dr. Aydın Gülan sahiplendiği öğrenildi. Peki Aydın Gülan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Prof. Dr. Aydın Gülan kimdir?

Prof. Dr. Aydın Gülan 1962 yılında Üsküdar'da doğdu. Galatasaray Lisesi'nden sonra 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı fakültede 1987 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1995 yılında doktor unvanını aldı. 1996 yılında yardımcı doçent kadrosuna atandı ve 2000 yılında İdare Hukuku doçenti unvanını aldı. Prof. Gülan'ın ilginç bir eylemini gazetelerden okuyalım: "İstanbul Üniversitesi'nde bir öğretim üyesi yıllardır farklı bir uygulamaya imza atıyor. Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksek Okulu'nda idare hukuku derslerine giren Prof. Dr. Aydın Gülan, bir yıl boyunca birlikte ders yaptığı 500 öğrencisini, bütün masraflarını kendi cebinden karşılayarak 2 grup halinde Boğaz'da gezdirerek, balık ziyafeti çekiyor. Örnek uygulama öğrencilerden büyük takdir topluyor. Yıl sonunda sınav stresinden kurtulmak için Anadolu'nun birçok bölgesinden gelen yaklaşık 500 öğrenciyi iki grup halinde tekne ile Boğaz turuna çıkartan Prof. Dr. Aydın Gülan, öğrencilerin "Masrafa ortak olalım" teklifini kabul etmiyor. Gülan, Eminönü'nden kiraladığı tekne ile 2 saatlik Boğaz turunda, tarihi değeri haiz binalar hakkında öğrencilerine bilgi veriyor. Park Otel, Gökkafes'in idare hukuku bakımından yaşadıkları süreçleri ve anormallikleri detayları ile anlatan Prof. Dr. Aydın Gülan, Topkapı, Dolmabahçe, Beylerbeyi sarayları ile Boğaz'daki özellikli yapıları da 2 saat boyunca usanmadan anlatıyor. Konuşmasına, "Bunu son dersimiz olarak kabul edin" diyerek başlayan Prof. Dr. Aydın Gülan, bir üniversite öğrencisinin kültürel konular hakkında da bilgi sahibi olması gerektiğinin altını çiziyor.'

Bibliyografya

Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim (1999), Maden İdare Hukukumuzun Ana İlkeleri ve Temel Müesseseleri (2008), Kamu Hizmeti ve Görülüş Usulleri

Mehmet Şevket Eygi ve gözü gibi baktığı kedisi.