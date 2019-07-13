0553 313 94 23

Aydın Gülan kimdir? Mehmet Şevket Eygi’nin kedisini kim sahiplendi?

Mehmet Şevket Eygi, şeker ve böbrek yetmezliğinden dolayı bir süredir tedavi gördüğü Eyüp Alibey hastanesinde vefa etti. Eygi'nin vefatı sonrası vasiyeti olan kedisinin akıbeti merak edilmişti. Merhum Mehmet Şevket Eygi’nin gözü gibi baktığı ve sahiplenenin büyük bir sevaba gireceğini açıkladığı kediyi Eygi’nin vefatında yanında bulunan Prof. Dr. Aydın Gülan sahiplendiği öğrenildi. Peki Aydın Gülan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

13 Temmuz 2019 Cumartesi 17:21
Aydın Gülan kimdir? Mehmet Şevket Eygi’nin kedisini kim sahiplendi?

Mehmet Şevket Eygi, şeker ve böbrek yetmezliğinden dolayı bir süredir tedavi gördüğü Eyüp Alibey hastanesinde vefa etti. Eygi'nin vefatı sonrası vasiyeti olan kedisinin akıbeti merak edilmişti. Merhum Mehmet Şevket Eygi’nin gözü gibi baktığı ve sahiplenenin büyük bir sevaba gireceğini açıkladığı kediyi Eygi’nin vefatında yanında bulunan Prof. Dr. Aydın Gülan sahiplendiği öğrenildi. Peki Aydın Gülan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Prof. Dr. Aydın Gülan kimdir?

Prof. Dr. Aydın Gülan 1962 yılında Üsküdar'da doğdu. Galatasaray Lisesi'nden sonra 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı fakültede 1987 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1995 yılında doktor unvanını aldı. 1996 yılında yardımcı doçent kadrosuna atandı ve 2000 yılında İdare Hukuku doçenti unvanını aldı. Prof. Gülan'ın ilginç bir eylemini gazetelerden okuyalım: "İstanbul Üniversitesi'nde bir öğretim üyesi yıllardır farklı bir uygulamaya imza atıyor. Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksek Okulu'nda idare hukuku derslerine giren Prof. Dr. Aydın Gülan, bir yıl boyunca birlikte ders yaptığı 500 öğrencisini, bütün masraflarını kendi cebinden karşılayarak 2 grup halinde Boğaz'da gezdirerek, balık ziyafeti çekiyor. Örnek uygulama öğrencilerden büyük takdir topluyor. Yıl sonunda sınav stresinden kurtulmak için Anadolu'nun birçok bölgesinden gelen yaklaşık 500 öğrenciyi iki grup halinde tekne ile Boğaz turuna çıkartan Prof. Dr. Aydın Gülan, öğrencilerin "Masrafa ortak olalım" teklifini kabul etmiyor. Gülan, Eminönü'nden kiraladığı tekne ile 2 saatlik Boğaz turunda, tarihi değeri haiz binalar hakkında öğrencilerine bilgi veriyor. Park Otel, Gökkafes'in idare hukuku bakımından yaşadıkları süreçleri ve anormallikleri detayları ile anlatan Prof. Dr. Aydın Gülan, Topkapı, Dolmabahçe, Beylerbeyi sarayları ile Boğaz'daki özellikli yapıları da 2 saat boyunca usanmadan anlatıyor. Konuşmasına, "Bunu son dersimiz olarak kabul edin" diyerek başlayan Prof. Dr. Aydın Gülan, bir üniversite öğrencisinin kültürel konular hakkında da bilgi sahibi olması gerektiğinin altını çiziyor.' 

Bibliyografya

Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim (1999), Maden İdare Hukukumuzun Ana İlkeleri ve Temel Müesseseleri (2008), Kamu Hizmeti ve Görülüş Usulleri

 

Mehmet Şevket Eygi ve gözü gibi baktığı kedisi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 17:21
  1. İstanbul
  2. Aydın Gülan kimdir?
  3. Mehmet Şevket Eygi’nin kedisini kim sahiplendi?
  4. mehmet şevket eygi kedi vasiyeti
  5. aydın gülan kitap
  6. aydın gülan kamu malları
  7. aydın gülan hukuk
  8. aydın gülan kuveyt türk
  9. aydın gülan idare hukuku notu
  10. istanbul üniversitesi hukuk fakültesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Batman'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
    1. Batman'da silahlı kavga: 1 ölü, 4..
    2. HDP'li belediyenin cami yapımını..
    3. Kuşadası kruvaziyer turizminde tekrar..
    4. Fenerbahçe Üniversitesi'ne 300 milyon..
    5. ABD ve İngiltere'den Rusya'ya karşı..
    6. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    7. Gurbetçiye Modalife’dan kaçırılmayacak..
    8. Sandıklı’da araç yangını
    9. Orman ekiplerinin hızı yüreklere de su..
    10. Başkentte 15 Temmuz fotoğraf sergisi
    11. Wimbledon’da şampiyon Simona Halep
    12. Bebeği olacağını öğrenince kalp..
    13. MSB, Pençe-2 harekatından ilk kareleri..
    14. Wimbledon'da şampiyon Simona Halep
    15. Kayseri'de trafik kazası: 1 yaralı
    16. Hatay'da ev sahibi ile eski kiracı..
    17. HÜDA PAR Eskişehir İl Başkanı..
    18. Rumlara silah ambargosunu kaldırdılar!
    19. Çorum'da KKKA hastalığı şüphesi
    20. Rus askeri gemisi Çanakkale..
    21. Tarihi Osmanlı Kenti Safranbolu’da..
    22. Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü,..
    23. Sıcaklardan bunalan vatandaşlar..
    24. Basralı Şiilerden Saddam Hüseyin..
    25. AK Partili Savaş, Gelir Vergisi..
    26. Aydın Gülan kimdir? Mehmet Şevket..
    27. Pençe-2 Operasyonu'nda PKK hedefleri..
    28. Ayakkabı düzenlemek için 10 muhteşem..
    29. ODTÜ Mezunları Birliği Vakfı'ndan..
    30. 39Burda AVM’de masa tenisi şöleni..
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da