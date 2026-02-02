  • İSTANBUL
Yerel

Aydın Efeler'de metruk binada alevler yükseldi! İtfaiyenin hızlı müdahalesi faciayı önledi

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan metruk bir binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Binadan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, alevleri çevre binalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Aydın’ın Efeler ilçesindeki metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın 19.30 sıralarında Kemer Mahallesi Dereyolu caddesi üzerindeki metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk bina içerisindeki atıl vaziyette bulunan eşyaların henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşması üzerine yangın çıktı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri metruk binadaki yangını büyümeden söndürüp, soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

