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Aydın Doğan’ın artıkları teker teker kovuluyor!

Doğan Grubu’nun Demirören’e satılmasının ardından pek çok isim ile yollarını ayıran CNN Türk, Aydın Doğan'ın artıklarından Şirin Payzın'ı da kovdu. Payzın, yaptığı provokatif programlarla tepki çekiyordu.

05 Eylül 2018 Çarşamba 11:59
Aydın Doğan’ın artıkları teker teker kovuluyor!

Medyaradar’da yer alan habere göre; Aydın Doğan’ın Doğan Medya Grubu'nu Demirören Holding'e satmasıyla birlikte medya grubu bünyesinde başlayan "yaprak dökümü" devam ediyor. Demirören grubuna geçtikten sonra pek çok isim ile yollarını ayıran CNN Türk kanalı, son olarak programcısı Şirin Payzın’ın da işine son verdi.

ODASINI TOPLAYIP, KANALDAN AYRILDI

Son olarak "Ne Oluyor" programını sunan Şirin Payzın 'ın odasını toplayıp kanaldan ayrıldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 11:59
  1. şirin payzın
  2. CNN Türk
  3. Demirören grubu
  4. Aydın Doğan

YORUM YAZ

  • Aziz AydınAziz Aydın41 dk önce
    bu ... ablası bayan clinton yanına baş danışman alarak işsiz bırakmaz hani .bunu TV.DE göremeyeceğim içinsinirlerim bayram etti. teşekkürler CNN
  • Ali KOÇAli KOÇ57 dk önce
    Bilgili, donanımlı kısaca KALİTELİ insanlar için iş bulmak sorun değil. Ha bir de her devrin YALAKALARININ iş bulmak gibi bir dertleri olmaz...
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