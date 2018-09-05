Aydın Doğan’ın artıkları teker teker kovuluyor!

Medyaradar’da yer alan habere göre; Aydın Doğan’ın Doğan Medya Grubu'nu Demirören Holding'e satmasıyla birlikte medya grubu bünyesinde başlayan "yaprak dökümü" devam ediyor. Demirören grubuna geçtikten sonra pek çok isim ile yollarını ayıran CNN Türk kanalı, son olarak programcısı Şirin Payzın’ın da işine son verdi.

ODASINI TOPLAYIP, KANALDAN AYRILDI

Son olarak "Ne Oluyor" programını sunan Şirin Payzın 'ın odasını toplayıp kanaldan ayrıldığı öğrenildi.