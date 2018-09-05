Aydın Doğan’ın artıkları teker teker kovuluyor!
Doğan Grubu’nun Demirören’e satılmasının ardından pek çok isim ile yollarını ayıran CNN Türk, Aydın Doğan'ın artıklarından Şirin Payzın'ı da kovdu. Payzın, yaptığı provokatif programlarla tepki çekiyordu.05 Eylül 2018 Çarşamba 11:59
Medyaradar’da yer alan habere göre; Aydın Doğan’ın Doğan Medya Grubu'nu Demirören Holding'e satmasıyla birlikte medya grubu bünyesinde başlayan "yaprak dökümü" devam ediyor. Demirören grubuna geçtikten sonra pek çok isim ile yollarını ayıran CNN Türk kanalı, son olarak programcısı Şirin Payzın’ın da işine son verdi.
ODASINI TOPLAYIP, KANALDAN AYRILDI
Son olarak "Ne Oluyor" programını sunan Şirin Payzın 'ın odasını toplayıp kanaldan ayrıldığı öğrenildi.
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