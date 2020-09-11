Aydın Doğan beslemesi İsmail Saymaz Sözcü'ye geçti

yeniakit.com.tr Eski Türkiye’nin vesayet temsilcilerinden Aydın Doğan, Doğan Medya Grubu’nu satmadan önce Hürriyet’te AK Parti ve İslam düşmanlığında zirve yapmıştı. Tetikçi basının önde gelen gazetelerinden biri olan Aydın Doğan’ın Hürriyet’i, İsmail Saymaz’ı da provokatif haberlerde kullanarak hükümet düşmanlığı yaptırıyordu. Doğan Medya’nın satılmasıyla birlikte İsmail Saymaz’ın da Hürriyet’le yolları ayrıldı.

“Atatürkçü” Sözcü’ye geçti

İsmail Saymaz’ın yeni adresi ise Atatürkçü olduğunu iddia eden Sözcü oldu. Sözcü, “Hürriyet Gazetesi'ndeki 18 yıllık macerasını bu yılın Mart ayında bitiren Saymaz bundan sonra Sözcü Gazetesi için araştırma ve özel haberlere imza atacak. Yakında yayına başlayacak Sözcü TV'de de yorumculuk yapacak. Deneyimli gazetecinin ilk yazısı yarın Sözcü okurlarıyla buluşuyor.” sözleriyle transferi duyurdu.

Doğan'ın tetikçileri Sözcü'ye geçiyor

İsmail Saymaz'ın transferi, Doğan'ın elinde yetişen bir "tetikçi"nin ilk kez Sözcü'ye geçişi değil. Daha önce Yılmaz Özdil, Uğur Dündar, Deniz Zeyrek gibi çok sayıda isim Hürriyet’ten Sözcü’ye transfer olmuştu.

Mustafa Kemal aleyhine tweet’leri unutulmadı

Doğan’ın yetiştirdiği İsmail Saymaz, her renge bürünebilen birisi olarak biliniyor. Parayı Kemalistlerden bulunca Atatürkçü kesilen Saymaz, bir dönem Twitter’da attığı Mustafa Kemal karşıtı mesajlarla gündeme gelmişti.

İşte Saymaz’ın Mustafa Kemal karşıtı mesajlarından birkaçı: