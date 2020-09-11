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Medya Aydın Doğan beslemesi İsmail Saymaz Sözcü'ye geçti
Medya

Aydın Doğan beslemesi İsmail Saymaz Sözcü'ye geçti

Aydın Doğan’ın Hürriyet’inde tetikçiliği öğrenen İsmail Saymaz, Atatürkçü olduğunu iddia eden Sözcü’ye geçti. Saymaz, geçtiğimiz yıllarda Mustafa Kemal’in aleyhine attığı tweet’lerle gündeme gelmişti.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 11:59:00 - 2020-09-11 12:29:27
Aydın Doğan beslemesi İsmail Saymaz Sözcü'ye geçti

 yeniakit.com.tr  Eski Türkiye’nin vesayet temsilcilerinden Aydın Doğan, Doğan Medya Grubu’nu satmadan önce Hürriyet’te AK Parti ve İslam düşmanlığında zirve yapmıştı. Tetikçi basının önde gelen gazetelerinden biri olan Aydın Doğan’ın Hürriyet’i, İsmail Saymaz’ı da provokatif haberlerde kullanarak hükümet düşmanlığı yaptırıyordu. Doğan Medya’nın satılmasıyla birlikte İsmail Saymaz’ın da Hürriyet’le yolları ayrıldı.

“Atatürkçü” Sözcü’ye geçti

İsmail Saymaz’ın yeni adresi ise Atatürkçü olduğunu iddia eden Sözcü oldu. Sözcü, “Hürriyet Gazetesi'ndeki 18 yıllık macerasını bu yılın Mart ayında bitiren Saymaz bundan sonra Sözcü Gazetesi için araştırma ve özel haberlere imza atacak. Yakında yayına başlayacak Sözcü TV'de de yorumculuk yapacak. Deneyimli gazetecinin ilk yazısı yarın Sözcü okurlarıyla buluşuyor.” sözleriyle transferi duyurdu.

Doğan'ın tetikçileri Sözcü'ye geçiyor

İsmail Saymaz'ın transferi, Doğan'ın elinde yetişen bir "tetikçi"nin ilk kez Sözcü'ye geçişi değil. Daha önce Yılmaz Özdil, Uğur Dündar, Deniz Zeyrek gibi çok sayıda isim Hürriyet’ten Sözcü’ye transfer olmuştu.

Mustafa Kemal aleyhine tweet’leri unutulmadı

Doğan’ın yetiştirdiği İsmail Saymaz, her renge bürünebilen birisi olarak biliniyor. Parayı Kemalistlerden bulunca Atatürkçü kesilen Saymaz, bir dönem Twitter’da attığı Mustafa Kemal karşıtı mesajlarla gündeme gelmişti.

İşte Saymaz’ın Mustafa Kemal karşıtı mesajlarından birkaçı:

 

Hürriyet
Hürriyet

Medya

Hürriyet

Sözcü Gazetesi
Sözcü Gazetesi

Medya

Sözcü Gazetesi

Yılmaz Özdil Sözcü yazıları Yılmaz Özdil yazıları
Yılmaz Özdil Sözcü yazıları Yılmaz Özdil yazıları

Medya

Yılmaz Özdil Sözcü yazıları Yılmaz Özdil yazıları

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Yorumlar

Fikri

Bunları atası yeşil dolardır. Ver doları bak nasıl tapıyor.
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Vahap Kalyoncu

Şünü anladimki birilerinin adamı ve uşağı değilsen bu ülkede bir yerlere gelmek çok zor ,Eğer İsmail Saymaz gşbi adamlar bu ülkede baş tacı edilebiliyorsa pes artık dıyorum adamın şahsı beni ilgilendirmiyor bilgisine bakıyorum adam bomboş ancak laf üretiyor o kadar.
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