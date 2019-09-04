Aydın Büyükşehir Belediyespor Goalball Takımı, Aydın’ı temsil etti

Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen kadınlar ve erkekler goalball turnuvasında Aydın’ı, Aydın Büyükşehir Belediyespor Goalball Takımı temsil etti.

Konya’da 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında düzenlenen turnuvada Aydın Büyükşehir Belediyespor Goalball Takımı grup üçüncüsü olarak Aydın’ı başarıyla temsil etti. Antrenör Arif Polat’ın yönetimindeki Aydınlı görme engelli sporcular başarılı müsabakalara imza atarken, kendilerine verdiği destekten dolayı da Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu, Türkiye’de büyükşehir belediyesi bünyesinde kurulu tek goalball takımı olma özelliği taşıyan Aydın Büyükşehir Belediyespor Goalball Takımı’nın oyuncularını ve teknik heyetini tebrik ederken her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirtti.

Görme engelliler arasında 1946 yılından bu yana oynanan goalball,1976 yılından itibaren de paralimpik oyunlarında bir spor dalı olarak yer alıyor ve içerisinde zil olan bir topla üçer kişilik iki takım arasında oynanıyor.