0553 313 94 23

Aydın Baro Başkanı Bozkurt’un annesi toprağa verildi

Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt’un dün hayatını kaybeden annesi Hülya Bozkurt son yolculuğunauğurlandı.

03 Eylül 2019 Salı 18:18
Aydın Baro Başkanı Bozkurt’un annesi toprağa verildi

Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt’un dün hayatını kaybeden annesi Hülya Bozkurt son yolculuğunauğurlandı.


Bir süredir Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde anemi rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Hülya Bozkurt, 67 yaşındayken dün hayata veda etti. Dün öğle saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Hülya Bozkurt için bugün Söke Koca Cami’de ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.


Cenazeye; Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, CHP 22. Dönem Milletvekili Mehmet Semerci, Söke Belediyesi önceki dönem Başkanı Süleyman Toyran, Akparti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Başsavcı Vekili Emin Kamil Özalp, Aydın Adalet Komisyon Başkanı Erhan Yıldırım, Söke Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Mülhim, Söke Cumhuriyet Başsavcı vekili Ali Çağlar, Aydın Barosu avukatları ve Bozkurt ailesinin yakınları katıldı. Hülya Bozkurt Granta Mezarlığında toprağa verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 18:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bisiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
    1. Bisiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
    2. Trump'tan Çin'e "Tekrar seçilirsem,..
    3. Hakkari’de 5 bin paket kaçak sigara..
    4. "Işıklar Ülkesi Likya" resim ve heykel..
    5. Akhisar Belediye Meclisi gündemindeki..
    6. YKS ek tercihleri ne zaman hangi..
    7. Rusya'nın Irak planı deşifre oldu
    8. Davutoğlu ekibinden yeni açıklama!..
    9. Fikret Orman, şampiyonlukta iddialı
    10. Bodrum'da "yaralı fok" ihbarı ekipleri..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 12 Dev..
    12. Antalya trafiği havadan helikopter ve..
    13. "Türkiye'nin güneyinde çok sayıda..
    14. Antalya Polisi, Orman Müdürlüğüyle..
    15. Kocası tarafından öldürülen kadın..
    16. Ankaragücü'nde yeni hoca belli oldu
    17. Gözgeç: “Kadınlar dünya boksunda ilk..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Türkiye..
    19. Beytüşşebaplı öğrenciler Sivas’ı gezdi
    20. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    21. Fikret Orman: “Transfer döneminde..
    22. MKE Ankaragücü, teknik direktör Metin..
    23. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas..
    24. 'Kadın terörü'! Cani kadın yoldan..
    25. Kastamonu’da ATV devrildi: 1 ölü
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya Başbakanı..
    27. Şırnaklı öğrencilerden Sivasspor’a..
    28. Çekya Başbakanı Andrej Babis Ankara'da
    29. Fatih’te 18 yaşındaki genci öldüren..
    30. Fatih Terim, PFDK'ye sevk edildi
    Şamil Tayyar'dan kritik uyarı: Süreç çöktü, yeni bir oyun planına ihtiyaç var
    Şamil Tayyar'dan kritik uyarı: Süreç çöktü, yeni bir oyun planına ihtiyaç var
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet Davutoğlu'ndan Saadet Partisi bombası
    Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet Davutoğlu'ndan Saadet Partisi bombası
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız