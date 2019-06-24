Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Sterilizasyon Ünitesi yenilendi Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Sterilizasyon Ünitesi’nde yenileme çalışmaları yapıldı.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Sterilizasyon Ünitesi’nde yenileme çalışmaları yapıldı.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ndeki birimlerde yenileme çalışmaları sürüyor. Sterilizasyon Ünitesi’nde yenileme yapan hastane yetkilileri yeni cihazlar alarak sirkülasyonu iki katına çıkarttı. Yapılan çalışmalar hakkında veren Hastane Başhekimi Op. Dr. Niyazi Kocakaplan, “Sterilizasyon alanının tüm duvarları alçıpan ile kaplatılarak pürüzsüzleştirildi. Yerler antistatik antimikrobiyel yer döşemeleri ile kaplandı. Alan ayrımları yapıldı. Tekstil alanları sterilizasyondan ayrı bir yere alınarak çamaşırhaneye taşındı. 2 adet konteyner taşıma arabası alınarak steril malzeme transferi güvenli hale getirildi. Rever osmos su sistemi dışarıya taşınarak revize edildi. 1 otoklav ve 1 yıkayıcı dezenfektör cihazı daha alınarak sirkülasyon iki katına çıkarıldı, 1 ışıklı keten katlama masası, 1 çalışma istasyonu alınarak klimalar yenilendi” dedi.

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