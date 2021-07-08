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Ekonomi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 59 Öğretim Üyesi alacak
Ekonomi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 59 Öğretim Üyesi alacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 59 Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 15:38:00 -
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 59 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına ve Programlara Öğretim Üyesi alınacak.

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