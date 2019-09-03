Aydilge konseri öncesinde sürpriz evlilik teklifi

Manisa’nın Kula ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü etkinlikleri kapsamında ünlü şarkıcı Aydilge konser verdi. Konser öncesi bir genç, sahneye çıkarak yüzlerce vatandaşın önünde sevgilisine evlenme teklifinde bulundu.

Kula’da düşman işgalinden kurtuluşun 97’nci yıldönümü münasebetiyle düzenlenen etkinlikler, 1 Eylül Pazar günü Ankaralı Coşkun konseri ile başladı. Çeşitli etkinliklerin yer aldığı festival tadındaki kurtuluş programında, 2 Eylül Pazartesi gecesi ise, pop müziğin sevilen ismi ünlü sanatçı Aydilge sahne aldı. Ünlü sanatçının konseri öncesinde ise, konsere gelen yüzlerce vatandaş renkli görüntülere şahitlik etti.

Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanında gerçekleştirilen Aydilge konseri öncesinde, organizasyon firması yetkilileri ile görüşerek, sevgilisine evlenme teklif etmek istediğini iletti. 24 yaşındaki Şerif Savaş’ın isteğini kırmayarak Aydilge konseri öncesinde sahne alan Çağrı Güler ile birlikte sahneye çıkan Savaş, 3 yıllık sevgilisi Zeynep Nur Biçer’e, ünlü sanatçı Hakan Altun’un ‘Teklif Ediyorum’ şarkısını seslendirerek sürpriz yaptı. Şarkıyı seslendirmesinin ardından sevgilisi Biçer’i sahneye davet eden Savaş, yüzlerce vatandaşın şahitliğinde sevgilisinin önüne diz çökerek evlilik teklifi etti. 3 yıllık sevgilisi Şerif Savaş’ın sürpriz evlilik teklifine heyecan ve büyük bir şaşkınlıkla karşılayan Zeynep Nur Biçer, vatandaşların alkışları arasında mikrofonu eline alarak ‘tüm kalbimle evet’ yanıtını verdi. Renkli görüntülere sahne olan evlilik teklifinde, konsere katılan vatandaşlar alkışlar ve sloganlar atarak destek verdi.

3 yıllık sevgilisi Zeynep Nur Biçer’e evlilik teklifi etmek için uzun süredir farklı bir organizasyon yapmak için düşündüğünü belirten 24 yaşındaki Şerif Savaş, kurtuluş etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde evlilik teklifi etme kararı aldığını söyledi. Ünlü sanatçı Aydilge konseri öncesinde yüzlerce vatandaşın karşısında sahneye çıkarak sevgilisine evlenme teklifi etmenin kendisinin ve sevgilisinin hayatları boyunca unutulmaz bir an olarak kalacağını ifade eden Savaş,evlilik teklifi etmesinde emeği geçen organizasyon firması yetkilileri, arkadaşları ve vatandaşlara teşekkür etti.