0553 313 94 23

Aydemir’den dadaş asaleti vurgusu

Milletvekili Aydemir, “Şükrü nimet bilen hemşerilerimiz; ‘AK Parti bu millet için bir büyük nimet, yaptıkları hizmetler de eşsiz’ değerlendirmesi yaptılar.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:53
Aydemir’den dadaş asaleti vurgusu

Milletvekili Aydemir, “Şükrü nimet bilen hemşerilerimiz; ‘AK Parti bu millet için bir büyük nimet, yaptıkları hizmetler de eşsiz’ değerlendirmesi yaptılar.Tespiti yürekten paylaşıyoruz.


Takdire, vefaya, kadirşinaslığa minnettar kaldık. Dadaş haslet ve asaleti budur. ‘ dedi.


PALANDÖKEN SAHA ÇALIŞMASI


AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir 27’inci dönem 2’inci yasama yılı saha çalışmalarını Palandöken İlçesinde devam ettirdi. Palandöken ilçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, Palandöken ilçesi Belediye Başkanı Muhammed Sunar’la bir araya gelen Aydemir, mahalle statüsüne kavuşan köylere yönelik çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulundu.


ÖMEROĞLU’YLA MAHALLE ZİYARETLERİ


AK Parti Palandöken ilçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, Palandöken ilçesi AK Parti Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte ilçenin Kümbet, Dereboğazı, Güzelyurt ve Taşlıçay mahallerinde inceleme ve sosyo ekonomik nabız tutma çalışması gerçekleştiren Milletvekili Aydemir, mahalle statüsündeki köylerde yaşayanların tarım ekonomisine yönelik beklentilerini aldı, öngörülerini değerlendirdi.


SUNAR’LA YEREL HİZMET DEĞERLENDİRMESİ


Saha çalışmalarına Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar’ı ziyaretle başlayan Milletvekili Aydemir, belediyenin köylere dönük yatırım ve planlı rutin çalışmaları ele aldı.Sunar’la gerçekleştirilen istişarede, yaz dönemi bitmeden hayata geçirilecek alt yapı çalışmaları konuşuldu, 2020 eylem planı ele alındı. Aydemir ziyaret sonrası yaptığı paylaşımda, ‘Palandöken Belediye Başkanımız Sayın Muhammed Sunar’ın 4 aylık kısa sürede ilçenin her yanına nüfuz eden hizmet yaklaşımıyla iftihar ediyoruz. Büyükşehir Belediyemizle koordinasyonun yüksekliği, diğer belediyelerle kardeşlik bağı çok muhkem. Sayın Başkanımıza minnettarız.’ ifadelerine yer verdi.


SUNAR’IN AÇIKLAMASI


Ziyaret sonrasında bir açıklama yapan Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar. Sosyal Medya paylaşımında, ‘Şehrimizi en güzel şekilde temsil eden Milletvekilimiz Sayın Aydemir’in ziyaretlerinden ötürü şükranlarımı sunuyorum. İlçemizde bulunan mahallelerimize yönelik projeleri konuştuk. İnşallah Yerel Yönetimler ve Genel İdarenin uyumu ile çok daha güzel hizmetler gerçekleşecek. ‘ kaydını düştü.


AYDEMİR TARİHİ KÜMBET KÖYÜNÜN KONUĞUYDU


Milletvekili Aydemir,Palandöken AK Parti İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu ve teşkilat mensuplarıyla ilçeye bağlı köy ziyaretleri gerçekleştirdi. Heyetin ilk durağıTarihi Kümbet köyüydü. Muhtar ve mahal sakinleriyle bir araya gelen heyet, Kümbet’te besicilik ve çiftçilik odağında kaydedilen aşamayı değerlendirdi.


DEREBOĞAZI’NDA TARIMSAL İSTİŞARE


Heyetin ikinci ziyaret adresi Palandöken ilçesinin en büyük mahallerinden olan Dereboğazı’ydı. Sağlanan tarımsal destekler ve verilen hibelerle, besicilik odağında gerçekleştirilen çalışmaların etüt edildiği ziyaret sonrası bir değerlendirme yapan Milletvekili Aydemir, ‘Hayvancılıkta geçen yıllara nispetle büyükbaşta yüzde 50’lere varan bir artış var. Ziyaretimizde not düştük: Ülke ölçeğinde yakın bir zamanda büyükbaş sayısında lider olacağız inşallah. ‘ dedi.


GÜZELYURT’TA MARKA KÖY KONSEPTİ GÜNDEMİ


Palandöken ilçesinin marka yerleşim alanlarından olan Güzelyurt’a konuk olan Milletvekili Aydemir ve beraberindekilerin gündeminde tarımsal alt yapı çalışmaları vardı. Güzelyurt sakinlerini dinleyen Milletvekili Aydemir, sorunları not aldı, beklentiler üzerinde görüş alış verişinde bulundu. Güzelyurt sakinlerinin son 17 yılda kırsal alan yatırımlarını minnettarlıkla karşıladıkları, AK ekonomi politikasına müteşekkir olduklarını aktardıkları ziyarette, ‘Marka Köyler’ konsepti değerlendirildi.


AYDEMİR’DEN TAŞLIGÜNEY BULUŞMASI


Milletvekili Aydemir ve beraberindekiler Palandöken kırsalı çalışmalarını Taşlıgüney ziyaretiyle tamamladı.Aydemir, “Şükrü nimet bilen hemşerilerimiz, “AK Parti bu millet için bir büyük nimet, yaptıkları hizmetler de eşsiz” değerlendirmesi yaptılar. Takdire, vefaya, kadirşinaslığa minnettar kaldık. Dadaş asaleti budur. ‘ dedi.


AYDEMİR’DEN ANMA MESAJI


Palandöken ilçe ziyaretleri sonrasında saha çalışmalarını Erzurum’daki ofisinde devam ettiren Milletvekili Aydemir, 7 Mart 2019’da hakka yürüyen, Erzurum’un marka bilim insanlarından Sıtkı Aras’ı anma mesajı yayımladı.Aydemir, mesajında, ‘Son devrin Erzurum’u ifade eden esaslı isimlerinin başında Prof. Dr. Sıtkı Aras Hocam gelirdi. Dadaş’ın müseccel haliydi. Yakın zamanda Dar-ı Bekaya göçtü. Şükür eserleriyle yaşıyor. Erzurum hassasiyeti bize de yol göstermişti. Rahmetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.’ niyazında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:53
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya’da araç yangınında iki otomobil kül oldu
    1. Antalya’da araç yangınında iki..
    2. Gerçekler ortaya çıktı! Talimatı o..
    3. Gündüz’den Gül ve Davutoğlu’na kayyum..
    4. İzmir'de onlarca düzensiz göçmen..
    5. Terasta çıkan yangın korkuttu
    6. Hafter güçleri, Ulusal Mutabakat..
    7. Yurt dışı ÜFE aylık yüzde 2,33 düştü
    8. Akfen GYO’nun otel gelirleri 6 ayda 49..
    9. Denizli’de kan donduran olay
    10. Kaçan kurbanlık koyun 9 gün sonra..
    11. Jandarmadan kaçakçılık operasyonu: 2..
    12. (Özel) Karpuz tezgahında çalışarak fen..
    13. ’Sarı altın’a buruk hasat
    14. "23 güvercin çalan" kişi tutuklandı
    15. Piyasa güne artı rezervle başladı
    16. Kelebeklerin ölüm dansı festivale..
    17. Üzümcünün gözü kulağı fiyat..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Davutoğlu,..
    19. İran tankeri, Suudi Arabistan..
    20. Tekirdağ’da tarihi eser operasyonunda..
    21. Galatasaray'ın satış listesine koyduğu..
    22. Çuvalla 23 güvercin çaldı tutuklandı
    23. Emetspor’a özel ödülü
    24. Borsa güne yükselişle başladı
    25. Dolar/TL, 5,7190 seviyesinden işlem..
    26. 3O yıldır tahta kaşık, çatal, kevgir..
    27. Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou 'tamam'..
    28. Türkiye’nin kispetleri Samsun’dan
    29. İran'a ait petrol tankeri Suudi..
    30. Nicolas Maduro ABD ile görüştüklerini..
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Ankara'da '12 Eylül' faşizmi! Cuntanın yönetmeliği yürürlüğe girdi
    Ankara'da '12 Eylül' faşizmi! Cuntanın yönetmeliği yürürlüğe girdi

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    Bakan Soylu'dan bomba açıklama: 14 gün önce ABD ile gizlice görüştüler!
    Bakan Soylu'dan bomba açıklama: 14 gün önce ABD ile gizlice görüştüler!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!