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Aydemir: ‘Kudüs, mukaddes davamız’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İsrail askerlerinin Kubbet-üs Sahra ve Mescid-i Aksa’ya yaptığı saldırıları lanetleyerek, ‘Dadaşlar, ‘Kudüs bizim mukaddes davamız’ inancında bütünleşerek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Kudüs yaklaşımını yürekten paylaşıyorlar.

14 Mart 2019 Perşembe 13:18
Aydemir: ‘Kudüs, mukaddes davamız’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İsrail askerlerinin Kubbet-üs Sahra ve Mescid-i Aksa’ya yaptığı saldırıları lanetleyerek, ‘Dadaşlar, ‘Kudüs bizim mukaddes davamız’ inancında bütünleşerek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Kudüs yaklaşımını yürekten paylaşıyorlar.Cumhurbaşkanımızınuluslararası boyutta mazlumların hamisi olduğunu belirterek, ‘Ümmeti Muhammed Erdoğan’a duacı, dualarımız Onunla’ kaydını düşüyorlar.’ dedi.


ERZURUM KARDEŞLİK OCĞRAFYASI


Erzurum’un bir kardeşlik coğrafyası olduğu, her dadaşın mukaddes değerlere bağlılık ve sadakatle can adama kararlılığında bulunduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Hınıs’tan Şenkaya’ya, Karayazı’dan Aşkale’ye, Uzundere’den Karaçoban’a dadaşların gündemi tek: ‘Kudüs İsrail zulmünden, Mübarek mekan Mescidi Aksa zalimlerin tasallutundan kurtarılmalı. ‘ ‘ kaydını düştü.


KARAÇOBANLILAR CUMHURBAŞKANIMIZA DUACI


Mukaddesatın mevzubahis olduğu vakitlerde, hemen her dadaşın nefsinden sıyrıldığı, mesaisi, yüreği ve dimağını, canını vermeye hazır olduğu değerlere adadığını söyleyen Milletvekili Aydemir, ‘Karayazı’da, Karaçoban’da, Hınıs’ta dadaşlar Mescidi Aksa’ya uzanan namahrem elleri lanetliyor. ‘Dünya beşten büyüktür’ kaydıyla küresel vicdanı uyandıran Cumhurbaşkanımızın mazlumların umudu olduğunu vurgulayarak, O’nun bu zulme dur diyecek tek lider olduğu gerçeğinde buluşuyor. ‘ değerlendirmesini yaptı.


AYDEMİR KARAÇOBANLILARLA BULUŞTU


AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 31 mart yerel yönetim çalışmaları Karaçoban etabında dadaşlarla buluştu. İlçede esnafı ziyaret eden Milletvekili Aydemir ve AK Parti Heyeti, gündemi, dünya ve ülkedeki gelişmeleri, AK Partinin sosyal ve ekonomik yaklaşımı, yerel yönetimlerde 2023 ufku üzerinde istişarelerde bulundu.


KAYYUM İZCİ İLE GELEN HİZMET BEREKETİ


Karaçoban merkez, Güvendik, Kopal ve Sarıveli köylerini ziyaret eden Milletvekili Aydemir seçime doğru Karaçobanlı dadaşların nabzını tuttu, beklenti ve taleplerini aldı. Karaçoban Kaymakamı ve Kayyum Yusuf İzci’nin konuğu olan heyet, ilçedeki gelişmeleri ele aldı. Seçim güvenliği noktasında hiçbir sorunun bulunmadığı Karaçoban’ın bir huzur adresi olduğu bildiren Milletvekili Aydemir, Karaçobanlıların Kayyum izci ile gelen hizmetlere minnettar olduklarını ifade etti. Aydemir Karaçoban ve Kopal’da halka hitap ederek, 31 mart süreci ve önemini paylaştı.


KARAÇOBAN TESPİTLERİ


Milletvekili Aydemir yaptığı açıklamada, ‘Karaçoban hiç bu kadar heyecan yüklü olmadı. Teröre teşne yapılarca hizmetsizliğe mahkum edilen bu güzel ilçemiz yeniden AK Parti ile şaha kalkacak. Ziyaretimizdeki esaslı gözlem: Hemşehrilerimiz Mehmet Sekmen başkanın yanına Sedat Gümüş’ü koymak için 31 Mart’ı iple çekiyorlar.’ yorumunda bulundu.


KOPALLILARIN KUDÜS DUASI


Kopal’da belde sakinlerine seslenen Milletvekili Aydemir, Dadaşların AK heyecan ve muhabbetlerine ortak oldu.Karaçoban Kopal’da esnafı ziyaret eden ve kahvehanelerde muhabbet masalarına konuk edilen Milletvekili Aydemir, belde sakinlerinin Ak partiye teveccüh gösterdiğini belirterek, Kopallıların Kudüs için yaptıkları duaya ortak oldu.


GÜVENDİK VE SARIVELİ ZİYARETİ


Kopal Güvendik’te dadaşlar tarafından ağırlanan,İlçe Başkanı Murat Derdiyok ve Belediye Başkanı Servet Gümüş’ün de yar aldığıAK Parti heyeti, daha sonra Karaçoban Sarıveli kmahallesini ziyaret ederek, 31 mart sürecine değgin meşveretetti. Kuşun ailesini ziyaret eden heyet, Tuncay Kuşun’un babası için rahmet niyazında bulundu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:18
  1. doğa

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