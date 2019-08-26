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Aydemir: ‘Kızıl elmamız hak ve adalettir’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ’Malazgirt Zaferi,yüce milletimizin ilayı kelimetullah yolunda can adama kararlılığını en beliğ biçimde ortaya koyan; mübarek Anadolu Coğrafyası mana ufkunun ‘Devleti Ebed Müddet’ imanıyla çizildiği kutlu bir diriliştir.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:07
Aydemir: ‘Kızıl elmamız hak ve adalettir’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ’Malazgirt Zaferi,yüce milletimizin ilayı kelimetullah yolunda can adama kararlılığını en beliğ biçimde ortaya koyan; mübarek Anadolu Coğrafyası mana ufkunun ‘Devleti Ebed Müddet’ imanıyla çizildiği kutlu bir diriliştir.” dedi.


KURANİ VİCDAN VE HAYSİYET


Bir mütefekkirin, ‘Mesele kendinize bir kutup yıldızı bulmanızdır’ tespitini paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Pusulası hak, rotası adalet, kırmızı çizgisi Kurani vicdan ve haysiyet olan Aziz Milletimizin kutbu her daim: tek vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlet olmuştur. Muhteşem Malazgirt Zaferi küresel tarihe bu kaydın düşürülmesidir. ‘ nitelemesini yaptı.


PASİNLER’DEN MALAZGİRT’E BİR KUTLU DESTAN


Anadolu kilidinin 1048 Pasinler Zaferi ile açıldığı, 1071 Malazgirt Zaferi ile mana coğrafyasının ebedi Türk Yurdu olarak mühürlendiğini kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Malazgirt Zaferi, Anadolu Bacılarının, Alperen Gazi Dervişlerin Bedir imanını cihana belletişi; milletimize has vakar ve duruşun tescili; “Ya Allah...Bismillah... Allahuekber! “ nidalarıyla hakka adanmışlığın ifade edilmesidir. ‘ dedi.


HAK MÜJDESİ


Milletvekili Aydemir, ‘Merhum Şair Gençosmanoğlu’nun Malazgirt Marşında kaydettiği üzere, Yüce Milletimiz, Gazi Alparslan önderliğindeAnadolu’ya “Ya Allah...Bismillah... Allahuekber” nidalarıyla hakkın müjdesini taşımış;Anadolu; ‘Ezan dinmesin, bayrak inmesin, vatan bölünmesin’ imanıyla kanlarını ilayı kelimetullah uğrunda sebil eden şühedanın eliyle ebedi Türk Yurdu olma vasfına erişmiştir. ‘ değerlendirmesinde bulundu.


MALAZGİRT RUHUNU DİRİ TUTMAK KARARLILIĞI


Milletvekili Aydemir, ‘Yüce Milletimiz, 1048 Pasinler,1071 Malazgirt’te yazdığı diriliş destanıyla vurguladığı, insanlığa hak ve adaleti taşıma azim ve kararlılığını, Alparslan Gazinin ahfadı olarak bu gün yine ve yeniden sergilemektedir. Fırat Kalkanı’ndan Pençe operasyonuna, Malazgirt ruhunu diri tutmaya ahdetmiş Mehmetçiklerimiz tarih yazmaya devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği ufukta yüreklerini birleştirmiş milli irademiz küresel vicdanı uyandırma yolunda tarihe yürüyüşünü sürdürmektedir. ‘ dedi.


NİYAZ


Aydemir, ‘Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Aziziye’den Kutul Amare’ye;bizi bir mana milleti halinde tarif ve tasvir ettiren ruhu diri tutma ahdimizi yineliyor, 948 yıl evvel tarihin ender kaydettiği bir zaferle Anadolu’yu bir iman coğrafyası haline getiren ecdadımızı saygı veminnetle anıyor, şühedamıza rahmet niyaz ediyoruz. Rabbim bizi tevhid ve vahdet yolunda daim kılsın’ mesajını paylaştı.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:07
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