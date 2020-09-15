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Gündem Aydemir kardeşler aranıyor!
Gündem

Aydemir kardeşler aranıyor!

Tunceli’de önceki gün araçları bulunan ancak kendilerinden haber alınamayan iki kardeşin bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Arama çalışması yapılan bölgede 2 çift ayakkabıya ulaşıldığı öğrenildi

Yeniakit Publisher
2020-09-15 09:39:00 -
Aydemir kardeşler aranıyor!

Tunceli’de önceki gün araçları bulunan, ancak kendilerinden haber alınamayan iki kardeşin bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Arama çalışması yapılan bölgede 2 çift ayakkabıya ulaşıldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Tunceli’de bir doğal gaz firmasında çalışan Mehmet (41) ve Bozkurt (48) Aydemir kardeşler, önceki gün 23 P 1387 plakalı araçlarıyla Munzur Vadisi Milli Parkı’na gitti. Üzerinde “Acil Durumlar İçin” yazılı bir not ile telefon numarası bırakılan aracı gören vatandaşlar, yanında ve çevresinde kimseyi göremeyince durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden jandarma ve AFAD ekipleri kıyı boyunca yaptıkları taramada iki çift ayakkabı buldu. Sabahın ilk saatlerine kadar süren arama çalışmalarında kayıp kardeşlerle ilgili başka bir ize rastlanmadı, bunun üzerine dün tekrar detaylı çalışma başlatıldı. Jandarma, AFAD ve gönüllülerin Munzur Çayı boyunca ve vadinin yüksek kesimlerinde devam edilen arama çalışmalarının hava kararana kadar sürdürüleceği belirtildi. Yeğenlerinin doğal gaz işinde çalışmak için Tunceli’ye geldiklerini belirten Amca Mustafa Aydemir, “Balık tutmak için mi, dağ sarımsağı için mi vadiye gelmişler bilmiyoruz. AFAD şu anda arıyor” dedi.

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