Aydemir Akbaş hayatını kaybetti
Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınan oyuncu Aydemir Akbaş, kaldırıldığı hastanede 88 yaşında yaşamını yitirdi.
Yoğun bakıma kaldırılan oyuncu Aydemir Akbaş öldü. Akbaş'ın menajeri Özgür Aksoy, birçok ahlaksız filmde oynayan oyuncunun tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.
'AYDEMİR ABİMİZ VEFAT ETMİŞTİR'
Oyuncunun vefat haberini sosyal medya üzerinden duyuran menajeri Özgür Aksoy, bir dönem ahlaksız filmlerdeki rollerinden hiç bahsetmeden "Türk sinemasının koca çınarı, canımız, ustamız, Aydemir abimiz vefat etmiştir. Acımız çok büyük." derken, bir de utanmadan "Allah mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullanması şaşkınlıkla karşılandı.
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