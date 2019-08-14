Aydemir: AK Dava Mukaddes yüke hamal olmak’ davasıdır

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir,’ AK dava; Üstad Necip Fazıl’ın tarifiyle: ‘Mukaddes yüke hamal olmak’ davasıdır.’ dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir AK Parti’nin kuruluşunun 18’inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. “AK dava mensubu olmak, vatanın bütünlüğü, milletin birliği, devletin dirliği için can adamaktır.’ vurgusunu yapan Milletvekili Aydemir, ‘AK dava mensubu olmak, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ülküsü uğruna nefisten geçmektir.’ paylaşımında bulundu.

‘AK PARTİ BİR MANA VE TEFEKKÜR HAREKETİDİR’

AK Partiyi siyasette bir mana ve tefekkür hareketi,olarak tarif eden Milletvekili Aydemir, “Ak dava; şühedaya yol arkadaşı olmak niyetinde buluşanların, Hak için ‘ölmek var dönmek yok’ ahdinde varlığını paylaşanların davasıdır. Ak dava, vatan uğruna, millet uğruna, devlet uğruna, mukaddesat uğruna can vermede yarışanların, kutsalları uğruna kara toprağa karışanların davasıdır. Ak dava mensubu olmak, Yunusça:"Ben gelmedim davi için /Benim işim sevgi için /Dostun evi gönüllerdir /Gönüller yapmağa geldim." demektir. AK dava; zihni, milli ve manevi şuurla beslenmiş, yüreği sevgiyle işlenmiş, hayatı Hakk’a hesap vermek üzere şekillenmiş, ameli Hak rızası için çalışmak olarak belirlenmiş müstesna insanların sahiplendiği, bir şeref payesi, bir onur nişanesidir. Ak dava mensubu olmak milli ve manevi mesuliyeti haiz ağır bir görevdir. Ne mutlu bu kutsalı kucaklayanlara. “ mesajını verdi.

AYDEMİR’DEN 14 AĞUSTOS TARİFİ

14 Ağustos 2001’i Milli iradenin yeniden doğuşu olarak adlandıran Milletvekili Aydemir, AK Parti’nin kuruluş tarihi olan 14 Ağustos’u; “Bugün, tefekkür ve vahdet davasının, mübarek bir hareketin bereketi olma niyetinin vücud bulduğu gündür. Bugün, bir vicdan ve iman terbiyesi; kulluk ve fanilik tevazusu içinde, müşterek ideal uğruna besmele çekildiği gündür. Bugün, enerjimizi hikmet, irfan ve imana dönüştüren terbiye ocağının kurulduğu kutlu zaman dilimidir. Bugün, mübarek bir gayeye bağlı irfan merkezinin, milli terbiye mektebinin yola revan olduğu gündür. Bugün, eşsiz zihin ve vicdan hareketinin, tarihe heyecanlı bakışın, tevhitci şevk ve heyecanın vira bismillah günüdür. Bugün, Allah’a dayanan, saye sarılan vehikmete ram olanların millete hizmetteki 18 yıllık zirve zamanıdır. Bugün AK davaya olan inancımızı tazelemek, AK önderin çizdiği ufka yönelmede ahdimizi yenilemek ve yinelemek vaktidir. “ ifadeleriyle niteledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN UFKUNDA BULUŞMAK

AK Parti Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği ufuk, kaydettiği değerlere vefa, vurguladığı ecdat yadigarlarına sadakat ekseninde AK Parti’nin 2023 seferinin öncüsü olduğunu belirterek, ‘AK Dava mensuplarının 18’inci yıl coşkusunu paylaşıyor, bu kutlu davaya gönül adayanlara saygı ve minnettarlığımızı sunuyor, Rahmeti Rahmana kavuşan dava arkadaşlarımızı rahmet ve şükranla anıyoruz’ dedi.