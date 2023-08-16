Aydem Yenilenebilir Enerji, Yılın İlk Yarısında Kurulu Gücünü Yüzde 13,3 Artırdı

2023 yılı ilk yarısı itibarı ile 1 milyar 718 milyon TL faiz, amortisman ve vergi öncesi kârlılık (FAVÖK) elde eden Aydem Yenilenebilir Enerji’nin varlık büyüklüğü 37,1 milyar TL’ye yükseldi.

2023 yılı ilk yarısında ve devam eden süreçte Eurobond ve hisse geri alımlarını sürdüren Aydem Yenilenebilir Enerji, bugüne kadar 70 milyon ABD Doları nominal değerde Eurobond geri alımını gerçekleştirdi. Sene başından bu yana sürdürülen pay (hisse) geri alımları ise 6 milyon 105 bin 26 adete ulaştı.

Şirketin 2023 yılı ilk yarısına ilişkin finansal verilerini aktaran Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Ömer Fatih Keha, “Katma değer odaklı yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz. Toplam aktiflerimiz yılın ilk yarısında 37,1 milyar TL’ye ulaştı. Santrallerimizde koruduğumuz yüksek emreamadelik seviyemizin yanı sıra etkin portföy yönetimimiz ile birlikte yılın ilk yarısında FAVÖK’te, 1,7 milyar TL’ye ulaştık” dedi.

Ömer Fatih Keha: “Yılın ikinci yarısında devreye alacağımız yatırımlarımızla üretimimizi daha da artırmayı hedefliyoruz”

Yılın ilk yarısında hibrit GES ve rüzgâr kapasite artışı kapsamında 9 türbinin devreye alınmasının üretime olumlu yansıdığına dikkat çeken Keha, “Şubat ayında Türkiye’nin en büyük hibrit GES’ini ve haziran ayında ise Türkiye’nin en büyük mor kanatlı 9 türbinini Uşak’ta bakanlık kabulü ile birlikte faaliyete alarak, mevcut kurulu gücümüzü 136,15 MW artırdık. Devreye aldığımız yatırımlar sonrası portföyümüzün toplam kurulu gücü 1.156 MW’a ulaştı. Bu bağlamda yılın ikinci yarısında peyderpey devreye almayı planladığımız 60 MW kurulu güce sahip rüzgâr kapasite artışı projelerimiz ile birlikte üretimimizi daha da artırmayı hedefliyoruz” dedi.

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Keha: “Borçluluğumuzu azaltmak için Eurobond geri alımlarına yılın ilk yarısında da devam ettik.”

Ömer Fatih Keha, kurdaki yükselişin finansalları etkilediğini belirterek, "Borçluluğumuzun azaltılması noktasında Eurobond geri alımlarını gerçekleştirmeye devam ettik. Bugüne kadar 70 milyon ABD Doları nominal değerde Eurobond geri alımı geçekleştirerek, şirket borçluluğunu ve faiz yükünü azalttık. 2025-2027 yıllarında ödenecek anapara ödemelerimizin de bugünden azaltılması açısından yaptığımız Eurobond geri alımlarımız oldukça stratejik bir önem taşıyor. Borçluluğumuzun daha da azaltılması amacıyla yılın geri kalanında da Eurobond geri alımlarımızı sürdürmeyi planlıyoruz" dedi.

Şirketin elde ettiği gelirlerin büyük kısmının dolar bazlı olduğunun altını çizen Keha, “Eurobond anapara ödemelerinin Şubat 2025 - Şubat 2027 dönemleri arasında gerçekleşecek olması ve ilgili periyot içerisinde elde etmeyi planladığımız döviz gelirleri sayesinde, TL'deki değer kaybının operasyonel nakit akışımıza olumsuz etkisinin olmayacağını öngörüyoruz" diye konuştu.