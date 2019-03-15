0553 313 94 23

Aydem ve Gediz Elektrik kariyer fuarında öğrencilerle buluştu

15 Mart 2019 Cuma 15:06
Aydem ve Gediz Elektrik kariyer fuarında öğrencilerle buluştu

ANKARA (AA) - Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ ve Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ, sponsoru oldukları Ege Bölgesi Kariyer Fuarı'nda üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi.

Aydem ve Gediz Elektrik'ten yapılan ortak açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayesinde ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nin koordinatörlüğünde düzenlenen ve üniversite öğrencilerine yönelik stant, atölye çalışmaları, mülakat simülasyonları, örnek olay analizleri, paneller ve görüşmelerin organize edildiği Ege Bölgesi Kariyer Fuarı'nda üniversiteli öğrencilerle bir araya gelindiği belirtildi.

Aydem ve Gediz Elektrik ile bir araya gelen öğrencilerle bir iletişim ağı oluşturulduğu ifade edilen açıklamada, öğrencilere işe alım prosedürleri hakkında bilgi verildiği, iş ve staj başvurusu alındığı kaydedildi.

Açıklamada, şirketlerin, Ege Bölgesi Kariyer Fuarı'yla Ege Bölgesi’nde istihdam yaratmaya devam etmeyi ve öğrencileri enerji sektörüne kazandırmayı hedeflediği kaydedildi.

Aydem ve Gediz, bölgelerinde yaklaşık 5 milyon müşteriye elektrik dağıtım hizmeti sunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:06
  1. Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ
  2. Ege Bölgesi Kariyer Fuarı
  3. Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı
    1. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    2. Kapanan köy yollarının açılması için..
    3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Yeni..
    4. Liverpool Porto Şampiyonlar Ligi maçı..
    5. Ajax Juventus Şampiyonlar Ligi maçı ne..
    6. DAEŞ'i vuran Rus denizaltısı Çanakkale..
    7. "Bırak Kazan" kampanyası alışverişi..
    8. Bahçeli'den AB'ye sert tepki!
    9. Öğrencilerden iklim değişikliğine..
    10. Suriye ayaklanmasının 8’inci yılı..
    11. Tottenham Manchester City Şampiyonlar..
    12. Başkan Özakcan’ın ’18 Mart Çanakkale..
    13. Ayyıldız Camii ibadete açıldı
    14. Prof. Dr. Çomaklı: "Bilgiyi Faydaya..
    15. Çaycı bıçaklayan şahıslar tutuklandı
    16. Ailesine düşkün olanlar hafta sonu..
    17. Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
    18. Uyuşturucu ticaretine adli kontrol
    19. Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday..
    20. Konaklı Kadın ve Çocuk Akademisi..
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!