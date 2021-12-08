AYD’den Yılmaz Yalçıner için taziye mesajı
Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) usta gazeteci Yılmaz Yalçıner'in vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayınladı.
Gazetemizin emektar isimlerinden Yılmaz Yalçıner, böbrek yetmezliğine bağlı gelişen rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 75 yaşında Hakk'a yürüdü.
Yılmaz ağabeyin vefatı nedeniyle Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) bir taziye mesajı yayınladı.
AYD'nin mesajı şu şekilde:
Gazeteci Yılmaz Yalçıner’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik.
75 yaşında İstanbul'da hayatını kaybeden gazeteci Yazar Yalçıner’in vefatı dolayısı ile Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan bir taziye mesajı yayınladı.
Burhan mesajında, Gazeteci büyüğümüz Yılmaz Yalçıner, inandığı gibi yaşadı. Bildiği yoldan asla ayrılmadan çok büyük mücadeleler verdi. Son dönemde Yeni Akit Gazetesinde mesleğine devam eden Merhuma Allahtan rahmet diliyoruz. Ailesinin, yakınlarının ve basın camiasının başı sağ olsun.