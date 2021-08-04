AYD'den Leman'ın çirkin karikatürüne tepki

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Konya'daki alçak saldırıyı başka yerlere çekmek isteyen Leman Dergisi'nin kapak sayfasında bulunan karikatüre tepki gösterdi.

Konya’da aileler arasında yaşanan husumeti ırkçı saldırı gibi gösterme çabaları sürüyor. Leman adlı mizah dergisi onca açıklamaya, ortaya çıkan olay görüntülerine rağmen Konya ilimizdeki münferit bir olayı bir merkezden çıkmışcasına ırkçı saldırı gibi gösterme çabasına girmiştir. Bu yayın en açık ifadesi ile çarpıtmadır, toplumu ayrıştırma girişimidir. Konya gibi huzur ve güven duyulan şehrimizi siyasi ya da kirli emellerine alet edenleri asla affetmiyoruz.

Tüm Türkiye bir olmuş ve kenetlenmişken yaşanan onca gelişmeye rağmen sürece adeta benzin dökmek isteyenlerin amacı ayan beyan ortadadır. Leman adlı bu derginin yapmış olduğu ne mizaha, nede kara mizaha sığacak türden bir yayın değildir. Düpe düz milletimize yönelik kin ve nefret suçu içermektedir. Anadolu Yayıncılar Derneği olarak, Bu tür yayınları asla tasvip etmiyor, kınıyoruz.

Sözde karikatür dergisi Leman da Konya’da yaşananları ırkçı saldırı gibi göstermek amaçlı Mevlana’yı kullandı. Derginin kapağında eli silahlı görselle Konya’yı tasvir etmeye çalışıldığı ve bu kişinin Mevlana’ya silah çektiği görülüyor.